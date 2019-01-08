Konya, Karaman ve Aksaray'da yoğun kar

KONYA, Karaman ve Aksaray'da dün akşam saatlerinde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yoğun kar nedeniyle Konya il merkezi ve 10 ilçede bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kar tatili nedeniyle trafikteki yoğunlukta azalma görüldü. Kenti komşu illere bağlayan karayollarında, ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Trafik polisleri zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Yağış nedeniyle Ereğli, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yarın da okulların tatil olduğu belirtildi.

KARAMAN DA ETKİLENDİ

Kar yağışı Karaman'da da hayatı olumsuz etkiledi. Kentte okulların tatil edilmemesi bazı veliler tarafından tepkilere neden oldu. Ermenek ilçesinde ise Sandık Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Caddesi'nde 6 metre yüksekliğinde istinat duvarı yağışın etkisiyle yıkıldı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

AKSARAY'DA OKULLAR ÖĞLEDEN SONRA TATİL EDİLDİ

Aksaray'da da yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde bugün öğleden sonra eğitime ara verildi.



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