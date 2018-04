Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde, 'Tarımda Endüstri 4.0' konferansı

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tarımda Endüstri 4.0' konferansıyla tarımda alın terinden önce akıl terinin öne geçmesi gerektiği vurgulandı.Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ülkemizin tarım alanında sürdürülebilir, rekabetçi, üstünlük sağlayacak stratejik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamak ve özellikle de Türkiye’de tarım ve gıdanın öncüsü olacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Endüstri 4.0’ın ülkemizde yaygınlaşması konusunda önemli çalışmaları bulunan ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy KGTÜ’de “Tarımda Endüstri 4.0” konferansı verdi. Üniversitenin toplantı salonunda gerçekleşen konferansa üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Mikdat Çakır, Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, '' Tarım 4.0 ülke olarak rekabet edebileceğimiz bir alan. Her ne kadar gıda ve tarım üniversitesi isek de, multidisipliner bir anlayışla sadece gıda ve tarım üzerine değil, ekonomi, işletme, bilgisayar, elektrik-elektronik gibi tarım ve gıda ile ilişkili diğer alanları da kapsayacak şekilde üniversitemizde eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerimizi planlıyoruz ve uyguluyoruz.''dedi.Mütevelli heyet başkanı Dr. Mikdat Çakır da, Tarım 4.0'ın başarılı bir şekilde uygulanmasının beraberinde getireceği verimlilik ve refah artışının ülkemizin geleceği, birlik ve bütünlüğü açısından ve özellikle de bağımsızlığı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.Tarımda Endüstri 4.0'ın önemine değinen ION Akademinin kurucusu Ali Rıza Ersoy, sanayi devrimiyle batının öne geçtiği küresel rekabette, zaman içinde ucuz işgücü avantajını da kullanarak doğunun öne geçmeyi başardığını, Avrupa’nın ve özellikle de Almanya’nın bu çerçevede kaybettiği rekabet gücünü kazanmak için Endüstri 4.0 sistemini geliştirdiğini ve Doğu’nun tekrar önüne geçme noktasına geldiğini ifade etti.Üretimde kas gücünü ortadan kaldırmadan Endüstri 4.0’a geçilemeyeceğini ifade eden Ali Rıza Ersoy, “Kodlama yaşı 4.5’a indi. Bugün en büyük işler kodlama ile yürütülmektedir. Kas gücünü kullanmamamız gerekiyor. Robotlar işleri yapıyor, yaptırmamız gerekiyor, biz daha çok alın teri yerine akıl teri kullanmalıyız. Doğuya karşı Batının mücadelesi, insan faktörünün devre dışı bırakılmasıyla başarıya ulaştı. Otomasyona geçilmesi gerekiyor, yapay zekânın kullanılması gerekiyor. ''dedi.Ersoy, “Robot hantal kaldı, düşünen, akıllı, insana akıl veren, insandan akıl alan, yapay zekâ sisteme dahil edildi. Bugün birçok fabrikada birbiri ile iletişim ve etkileşim içinde olan Cobotlar görev yapıyor, hassas üretimler yapıyorlar. Ülkemiz bu anlamda iyi olan ülkelerden, ülkemizde Cobot üretimi var, Cobotla çalışan fabrikalarımız var. Bölgemizde en avantajlı ülkelerden birisi bizim ülkemizdir, bu konuda geri kalmadık, dünyadaki trendi takip ediyoruz, öncülük ediyoruz” şeklinde konuştu.Ersoy, şöyle konuştu; “Artırılmış gerçeklik konusu çok önemli. Artırılmış gerçeklik ile her türlü üretim, her türlü iş yapılabilecek. Örneğin kadınlar ellerindeki tabletlerle otomobil tamiri yapacaklar. İnsansız sistemler var artık, dünya buraya gidiyor. Endüstri 4.0 gezegeni sever, yani daha az enerjiyi sever. Artık daha az enerji kullanılarak daha çok verim alınacak. Ülkemizde karanlık fabrikalar açılıyor, zira robot ışığa ihtiyaç duymuyor. Ülkemizde de sadece endüstri alanında değil tarım alanında da müthiş şeyler oluyor. Örneğin, artırılmış gerçeklik ile üzüm bağcılığı öğretmeyi amaçlayan girişimciler var, bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.''Ali Rıza Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemiz için tarım çok önemli. Topraklarımızı verimli kullanmamız çok önemli. Tarım bu konuda mesafe kat etmeli, belirli bir noktaya gelmeli. Tarım 4.0 sayesinde tersine göçü gerçekleştirmiş olacağız. Hatta gerçekleştirmeye başladık bile! En güzel örneklerini bugün ve yarın konuşuyor olacağız. Tek yapmamız gereken önümüzdeki yıllarda bu güzel örnekleri çoğaltmak olacak. Çalışanların işsiz kalma ihtimali onları endişelendiriyor, ancak bu endişeye gerek yok. Şu anda da 4.0, gerek endüstride gerekse tarımda çevreye çok daha duyarlı, daha çok gezegen sever. Çok daha az enerji harcayarak çok daha fazla üretmeyi sadece taahhüt etmiyor aynı zamanda gerçekleştiriyor. İşletme okuyan bir öğrenci de bu sistemi yok sayamaz. Aksi takdirde sistem dışında kalır. Çünkü işletmeciler de bilgisayar teknolojileriyle iç içe yaşamazsa, bilişimcilerle aynı jargonu kullanamazsa rakipleri arasında yenik düşer.''Endüstri 4.0 ile işsizliğin artacağı bilgisinin de yanlış olduğunu ifade eden Ersoy, meslek liselerinin ciddi oranda arttığını ve artacağını, nitelikli nesillerin yetişeceğini ve yeni meslek alanlarının oluşacağını belirterek, bu konudaki kaygının yersiz olduğunu ifade etti.