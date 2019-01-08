Konya'da eğitime 'kar' tatili

KONYA'da, yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.Yoğun kar kentte hayatı olumsuz etkilerken, bugün il merkezi ile bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde eğitime verilen ara bir gün daha uzatılarak, yarın da okullar tatil edildi. İl merkeziyle birlikte; Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent. Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime yarın ara verildi. Okulların yanı sıra kreş, gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarında da 1 gün tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları, harp malulü ve gazilerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.