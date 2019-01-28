Konya Büyükşehir Belediyesinde çevreci tesiste, tıbbi atıklar bertaraf ediliyor

KONYA Büyükşehir Belediyesinin çevre yatırımları arasında yer alan ve günlük 7 ton tıbbi atığı bertaraf etme kapasitesine sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri, 2018’de Konya ve Karaman’daki yaklaşık 930 sağlık kuruluşundan topladığı 2 bin 589 ton tıbbi atığı bertaraf etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında hizmete sunulan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri günlük 7 ton tıbbi atığı bertaraf ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli çevre yatırımları arasında yer alan ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri’nin Konya geneli ve Karaman’daki yaklaşık 930 sağlık kuruluşundan tıbbi atıkları toplayarak bertaraf ettiğini söyledi. İnsan sağlığını doğrudan tehdit eden tıbbi atıkların basınçlı buhar yöntemiyle sterilize edilerek evsel atık niteliği kazandırılarak Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda bertaraf edildiğini vurgulayan Altay, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri’nde 2018 yılında 2 bin 589 ton tıbbi atık bertaraf edildiğini; kurulduğu günden bu yana ise 20 bin 462 ton tıbbi atık bertaraf edilmiş olduğunu ifade etti. Tesislerde; sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte atıklar (pansuman malzemeleri), kan bulaşmış atıklar ve kesici-delici malzemeler (enjektörler ve bisturiler) sterilize edilerek bertaraf ediliyor.

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