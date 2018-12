Konuşan kitaplar, görme engellilerin gözü oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE'deki kütüphaneler içinde sadece Antalya'daki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan 'konuşan kitaplık' bölümünde, gönüllüler görme engelliler için kitap seslendiriyor. Seslendirilip sisteme yüklenen kitaplara görme engelliler istedikleri her yerden ulaşabiliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi, 60 bini aşkın kitabı ve 20 binin üzerindeki üye sayısıyla 24 saat kitapseverlere hizmet veriyor. Kütüphanede saat 20.00'den sonra tüm ziyaretçilere çorba, kek ve çay ikramı yapılırken dijital salonda bilgisayarlarla araştırma ve inceleme imkanı da sunuluyor. Her yaştan üyesi bulunan kütüphanede görme engelliler için de özel bir alan bulunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ KÜTÜPHANELER İÇİNDE TEK

Yaklaşık 600 görme engelli üyesi bulunan kütüphanenin 'konuşan kitaplık' bölümünde kitaplar dile geliyor. Gönüllü kitapseverler seslendirdikleri kitaplarla görme engellilerin kitaplardan faydalanmasına aracı oluyor. Bazen özel istek bazen de herkesin okuması gereken temel eserler, klasikler gibi kitapları seslendiren gönüllüler, kitap seslendirme işini severek yapıyor. Kitap seslendirme stüdyosu, Türkiye'deki il halk kütüphaneleri içinde sadece Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde bulunuyor.

KONUŞAN KİTAPLARDAN YALNIZCA GÖRME ENGELLİLER FAYDALANABİLİYOR

Sesten tamamen yalıtılmış odada yalnızca bir masa ve tepeden sarkan lamba önünde kitapları seslendiren gönüllülerin sesleri kaydedilerek, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi'ne (GETEM) gönderiliyor. Burada arşivlenen konuşan kitaplardan, görme engeli olduğu resmiyet kazanan bireyler faydalanabiliyor. Sistem üzerinden üye olan görme engelliler Türkiye'nin her yerinde internetten indirdikleri sesli kitapları dinleyebiliyor. Zaman zaman ders kitaplarının da seslendirildiği Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nin konuşan kitaplığında bugüne kadar 300 eser seslendirildi.

FELSEFİ KİTAPLAR ZORLUYOR

Ayda en az 3 kitap okuduğunu ve kitap okumayı çok sevdiğini belirten emekli mühendis Şule Bölük (52), 3 yıldır heyecanla kitap seslendirdiğini söyledi. Zamanla diksiyon ve diyafram kullanımı konusunda profesyonelleştiğini kaydeden Bölük, "Özellikle felsefi kitaplarda zorlanıyoruz. Geri dönüşlerden çok memnun oldum. Arka arkaya kitap seslendirmemizi isteyen görme engelli kardeşlerimiz oluyor. Haftada bir gün gelebiliyorum. Yaz aylarında ara vermek zorunda kalıyoruz ve sesimizi dinlendiriyoruz. Ders programımız var ve gelip o programı uyguluyoruz. Burada seslendirdiğim bir kitabı Ağrı'da ya da başka bir yerdeki görme engelli bireyin indirip dinlemesi çok güzel bir duygu" dedi.

Hakimlik sınavlarına hazırlanan ve kütüphaneye gelerek burada ders çalışan Ece Zengin (22) de kitaplara ses olan gönüllülerden. İnsana çok güzel duygular yaşattığını vurgulayan Zengin, "Kütüphaneye ders çalışmak için geldiğimde gördüm. İlk başladığımda çok heyecanlanıyordum. Görme engelli bireylere yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI