Komünist Başkan öncülüğünde ürün hasadı başladı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun öncülüğünde ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadına başlandı. Ovacık Belediyesi'nin üreticilerle birlikte kurduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ortak olarak, 500 dönüm arazide ektiği kuru fasulyenin hasadı için her gün çok sayıda gönüllü bölgeye gelirken, Türkiye'nin ilk ve tek Komünist Partili Belediye Başkanı Maçoğlu da fasulye topluyor. Bu yıl farklı organik ürünleri de satışa sunduklarını söyleyen Maçoğlu, organik ürün marketleri kuracaklarını söyledi.

Ovacık Belediyesi'nce, üreticilerle birlikte kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ektiği ve tamamı organik olan nohut ve kuru fasulyenin hasadına başlandı. İnternet üzerinden satışa sunulmak üzere hazırlanan ürünlere bu yıl yenileri de eklenirken, Türkiye'nin değişik yerlerinden çok sayıda gönüllü de hasat için Ovacık'a geldi. Türkiye'nin en kaliteli tuzu olarak bilinen Pülümür kaya tuzu, Pertek ve Çemişkezek bölgelerinde üretilen organik dut pekmezi, Tunceli dutu, organik polen ve propolis, Ovacık ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan mandırada üretilen organik kaşar peyniri de bu yıl satışa sunulan ürünler arasında yer aldı. Hasadın Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gönüllülerin yardımı ile 15 gün içinde tamamlanacağı öğrenilirken, Ovacık'ta yapılan üretimin son iki yılda yüzde 500 arttığı ifade edildi. Hasada katılan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, artan zamanlarda ise ürünlerin paketlenmesi ve satışı yapılanların gönderilmesine yardım ediyor.

ORGANİK ÜRÜN MARKETLERİ

Ovacık ilçesine bağlı Kınık köyünde hasada katılan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, organik ürün marketleri kuracaklarını ifade ederek, "Biz asla zirai ilaçlama ve fenni gübre kullanmıyoruz. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Ürünleri tarladan tüketiciye sunuyoruz. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bazı belediyelerden yer istedik. Oralarda organik ürünlerin satışı için market açıyoruz. Marketleri, kurduğumuz üretici kooperatifi işletecek. Elde edilen kâr ile üretici desteklenecek ve üniversite öğrencilerine burs verilecek. Ayrıca köylüye ücretsiz organik tohum temin edeceğiz. Bu yıl, yeni organik ürünleri satışa sunduk ve yoğun taleple karşılaştık.Organik ürün satışına kuru fasulye, nohut ve bal ile başladık.Bu yıl organik ürünlerimizin çeşitlerini artırdık. Özellikle insan sağlığına çok yararları olan yeni ürünler piyasaya sunduk. Yoğun taleplere yetişemiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de organik ürün marketleri açmaya karar verdik. Ürünleri tüketiciye kargo ile yoluyoruz. Her gün bir kamyon kargo gidiyor ve talepleri karşılayamıyoruz. Bunun için ürünleri doğrudan tüketiciye sunma kararı aldık. İstanbul Gazi Mahallesi ve Göztepe'de iki organik ürün marketi açtık. Maltepe, Kadıköy ve Bakırköy belediyeleri ile görüşmeler yaptık. Yakın zamanda bize yer sağlayacaklar ve marketler açacağız. Ankara ve İzmir'de de organik market açacağız" diye konuştu.

ÜRETİM 2 YILDA YÜZDE 500 ARTTI

Geçmişte tüketici konumunda olan köylülerin, organik ürünler Türkiye pazarına sunulduktan sonra tekrar üretime başladığını belirten Başkan Maçoğlu, şunları kaydetti:

"Ovacık'ta başlayan organik üretim, Pertek, Pülümür, Nazimiye, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerimize de yayıldı. Her gün onlarca ton nohut, kuru fasulye ve diğer ürünler kooperatifimize teslim ediliyor. Ovacık'ta, geçmişte köylüler arazilerinin yüzde 10'luk kısmını ekiyordu. Bugün neredeyse yüzde 100'ünü ekebiliyor. Biz köylüyü direkt üretime kattık ve kurduğumuz kooperatife ortak ettik. Batı illerinden ve yurt dışından inanılmaz bir talep var. İnternet satışlarına yetişemiyoruz. Her gün tonlarca ürünü kargo ile gönderiyoruz. Her yıl ektiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz tohumları ayırarak, üreticimize ve tarıma yeniden katılan köylümüze ücretsiz dağıtıyoruz. Ekim yapan köylümüz, ürünü aldıktan sonra bize tohum desteği veriyor. Bu tohumları, farklı bölgelerdeki köylülere dağıtarak, üretimi teşvik ediyoruz. Bu yöntem ile kolektif yaşamı geniş alanlara yayıyoruz."

Tarlada gönüllü kuru fasulye hasadı yapan vatandaşlardan Şehriban Batar, "Burada kolektif olarak, köylü ve kooperatif dayanışmasına destek için gönüllü geldik ve hasada katkı sunuyoruz. Birkaç gün tarlada çalışacağız. Burada elde edilecek kâr, köylüye dağıtılacak ve üniversitelerde okuyan çocuklarımıza burs olarak verilecek. Yürekten, gönüllü olarak bu üretime katkı sunuyoruz" dedi.

Gönüllülerden Kenan Dilekçi ise tarlada organik tarıma dayalı bir çalışma olduğunu belirterek, "Buraya katkı sunmak durumundayız. Bu projeler her zaman desteklenmeli, üretici teşvik edilmeli. Ovacık'tan başlayarak il geneline yayılan bu organik tarım üretim projesi bizleri çok mutlu etti. Köylümüz kazanıyor ve eline para geçiyor. Topluma organik ürün sunuluyor ve öğrencilerimiz burs alıyor. Bizler de günlerce burada gönüllü çalışarak katkı sunuyoruz" diye konuştu.



