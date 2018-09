Komünist Başkan'dan engelli kaldırımındaki direklere tepki

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinin ortasından geçen caddenin her iki tarafına, Belediye'nin talebi üzerine Karayolları tarafından 3 kilometrelik kaldırım yapıldı. Kaldırımın bir tarafına engelli bandı yapılırken, karşısındaki kaldırıma ise 1 yıldır sökülemeyen elektrik direkleri nedeniyle engelli bandı yapılamadı. Engelliler için tehlike oluşturan direklerin kaldırılmamasına tepki gösteren Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Defalarca ilgili elektrik firmasına yazı yazmamıza rağmen sorunu çözmediler" dedi.

Ovacık ilçe merkezinin girişi olan Kandolar Mahallesi'nden başlayarak ilçe merkezine kadar devam eden Tunceli Caddesi'nin her iki tarafına, Belediye'nin talebi üzerine Karayolları tarafından 3 kilometrelik kaldırım yapıldı. Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğünce yapılan kaldırımlardan birini yasal zorunluluk nedeniyle engelli bandı yapılırken, diğerine yapılamadı. Engelli bandı yapılamayan kaldırımda 25 metre aralıklarla yaklaşık 100 elektrik direğinin bulunması ve yaklaşık bir yıldır süren yazışmalara rağmen kaldırılmaması nedeniyle engellilerin bu kaldırımı kullanamadığı belirtildi.

Duruma tepki gösteren ilçenin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, hem belediye olarak kendilerinin hem de kaldırımları yapan Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğü'nün defalarca elektrik dağıtımını yapan firmaya direklerin kaldırılması için yazı yazdığını söyledi. Direklerin kaldırılması için elektrik firmasına her türlü imkanı sağlanması konusunda güvence de verdiklerini söyleyen Başkan Maçoğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizin tek ana caddesinde her gün yüzlerce vatandaşımız bu yol kenarındaki iki kaldırımda yürüyüş yapıyor, evine gidiyor ve kaldırımları kullanıyor. Yolun iki tarafında yaklaşık 2 metre genişliğinde kaldırımlar var. Yolun bir tarafındaki kaldırımda engelli yolu yapılmış, yani engelli vatandaşlar için yürüyüş bandı çekilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son çıkardığı yasada kaldırımlarda engelli vatandaşlar için bant çekilmesini zorunlu hale getirdi. Engeliler için kaldırımlara sarı bandın çekilmesi, hem standartlara uygun olması zorunlu. Ama görüyorsunuz 3 kilometrelik bu kaldırımda onlarca demir elektrik direği var. Şimdi biz bu yola engelliler için yol yapıp bant çeksek, Allah göstermesin bir engelli vatandaşımız gelip bu direklere çarpacak. Dolayısıyla bu kaldırıma engelli bandı çekemedik, engelli vatandaşlarımız bu kaldırımı kullanamayacak. Direkleri 1 yıldır kaldıramıyoruz. Dünyada böyle bir örnek yok. Karayollarına müracaat ettik, 3 kilometrelik yeni yola ve kaldırım yaptılar, ilçemizin girişi belli oldu. Modern bir cadde yapıldı, ama ne yazık ki, ilçemizde birçok engelli vatandaşımız var, yaşlı insanımız var bu yolu kullanamıyorlar. Elektrik firması son olarak yeni bir proje yapacaklarını ve direklerini kaldırıp hatları yer altına alacaklarını söylediler. Yani engelli vatandaşlar bir yıl daha bu kaldırımda yürüyemeyecek."



