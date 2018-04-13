Kocasını öldürdükten sonra serbest bırakılan kadın savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Yüksel KOÇ-İstanbul,()

PENDİK'TE tartıştığı kocası Sedat Filiz'i af tüfeği ile öldürdükten sonra tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesi ile serbest bırakılan Betül Filiz, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te 6 Nisan 2018 tarihinde evde tartıştığı eşi Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa kapsamında işlendiği gerekçesi ile serbest kalan Betül Filiz'in serbest bırakılmasına itiraz etti.

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İtiraz sonucu dün Betül Filiz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Betül Filiz, mahkemedeki sorgusunda daha önce savunma yaptığını belirterek, "Anlattığım her şey gerçektir. Anlattığım eziyete 15 yıldır katlanıyorum. Cinayet işleme niyetinde olsam 15 yıldır bunu yapmış olurdum. Bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım var" dedi. Mahkeme, sorgusunun ardından Betül Filiz'in, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

6 Nisan 2018 tarihinde evinde eşi Sedat Filiz ile tartışan Betül Filiz, av tüfeği ile eşini vurarak öldürmüştü. Savcılık, sorgusunu yaptığı Betül Filiz'i, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti.

Mahkeme, suçun vasfının değişme ihtimali ve suçun meşru müdafaa sınırları içinde işlenmiş olabileceği ihtimalini gerekçe göstererek Betül Filiz'i serbest bırakmıştı.

Mahkemenin serbest bırakma kararı şöyleydi:

"Şüpheliye yüklenen 'eşi kasten öldürmek' suçunun niteliği, vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali (taksirle öldürme), meşru müdafaa kapsamında kalma ihtimali, dosya kapsamında ifadeleri alınan maktulün annesi, kardeşleri tarafından ortak çocuklarının beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, tutuklamanın tedbir niteliği gözetilerek bu suçtan tutuklama isteminin reddine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise derhal serbest bırakılmasına"



