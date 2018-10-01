Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek, aday değilim (6)

TACETTİN BAYIR: 15 GÜNDE ADAY NETLEŞİR

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 15 gün içinde netleşebileceğini belirterek, "Aziz Kocaoğlu'na bugüne kadar yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz. O da efsane belediye başkanları gibi hizmetleri ile İzmir'de anılacak. CHP güçlü bir parti, boş kalmaz. Bundan sonraki süreçte, en fazla oy alacak arkadaşımızı Genel Merkez değerlendirecek. Parti örgütlerine de danışacak, kamuoyu araştırmaları yapacak. Bu kişi belirlendiğinde biz de onun önünü açacağız. Tahmin ediyorum, 15 gün içerisinde olay netleşir. Elemeler olur, 1- 2 isim arasında kalınır, sonra netleşir; diye düşünüyorum" dedi.

'GENEL MERKEZ ISRAR ETMEZ'

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger ise Genel Merkezi'in, Kocaoğlu'na adaylık konusunda ısrarcı olmayacağını söyledi. Aksünger, "Genel Merkez'in Aziz Kocaoğlu'nun aday olması yönünde bir çabasının olacağını düşünmüyorum. Bu bir kişisel tercih. Bir kamuoyu araştırması yapılır. Eğer Aziz Kocaoğlu, CHP’nin oyunun üstünde oy alıyorsa o zaman belki gündeme gelebilir. Ama yenilik, farklı bir bakış, yeni insanlarla olur" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da "Tarihin belki de en büyük operasyonu ile psikolojik olarak yıpratıldı. Haksızlığa uğradı; ama yılmadı ve hizmetlerini sürdürdü. Türk siyaset tarihinde pek de rastlamadığımı ‘Zirvede bırakma’ gibi davranışı ile örnek de oldu. Yolu açık olsun. Bundan sonra partimizin yetkili organları, en doğru kararı vererek, Aziz Bey'in bıraktığı yerden bu bayrağı yükseltecek bir aday tespitinde bulunurlar, diye düşünüyorum" dedi.

CHP İzmir İl eski Başkanı Alaattin Yüksel de üzüldüklerini; ama verilen karara saygı duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Belediye başkanlığını hakkını vererek yaptı. İzmir il sınırları içerisinde 30 ilçede belediye başkanlığı yapan ilk isimdir. Çok zor bir dönemde çalıştı. AKP iktidarının her projesine köstek olduğu bir dönemde çalıştı. Bu durum zaman zaman zulme dönüştü. 397 yılla yargılandığı bir kumpas dönemi geçirdi. Bürokratlarının imza yetkisini kaldırdılar, sadece Aziz Kocaoğlu ile genel sekreterin imza yetkisi atabiliyordu. İmza atmaktan elinde hastalık oluştu. Tüm bunlara rağmen en başarılı belediye başkanlığı yapan isim oldu. Aday olmamasına üzüldüm ama saygı duymak lazım. Onun da bir hayatı var."

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

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