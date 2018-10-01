Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek, aday değilim (3)

İZMİR İL BAŞKANI YÜCEL: KALMASINI İSTİYORUZ AMA SAYGI DUYMAK GEREKİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 2019 yılının Mart ayında aday olmayacağını açıklamasının ardından Başkan Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yücel, Kocaoğlu'nun göreve geldiğinden beri dürüst, ilkeli ve şeffaf çalıştığını söyledi. Kocaoğlu'nun seçime 6 ay kala aday olmayacağını açıklamasının, partisine duyduğu sorumluluğu gösterdiğini kaydeden Yücel, "Biz de elbette Aziz Kocaoğlu’nun kalmasını istiyoruz ama kararına saygı duymak gerekiyor" dedi.

Kocaoğlu'nun görevini aşkla yaptığını vurgulayan Yücel, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’e çok büyük yatırım ve hizmetler yaptı. Ekibi ile güzel çalışmalar üretti. Nesilden nesle anlatılacak eserler bıraktı. Kocaoğlu şu anda görevinin başında ve hizmet etmeye devam ediyor. Önemli olan bundan sonra bayrağı devralacak arkadaşımızın, aynı belediyecilik anlayışı ile kamu kaynaklarına namusu gibi sahip çıkarak göreve devam etmesi" diye konuştu.

Aziz Kocaoğlu'nun klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesinde çalışma sergilediğini anlatan Yücel, "Kendi imkanları ve öz kaynaklarıyla ekonomisini nasıl canlandıracağını hem Türkiye hem dünyaya örnek olacak yatırım ve hizmetleri yaptı. Bu görevi demokrasinin, cumhuriyetin, Atatürk ilke ve devrimlerinin kalesi, diyebileceğimiz; hoşgörünün, insanca yaşamın merkezi olan İzmir’de yapmış olması da ayrı bir anlam ve önem arz ediyor" dedi.

'KOCAOĞLU'NUN GÖRÜŞÜ, NİYETİ ÖNEMLİDİR'

"Bu görevler ilelebet yapılacak görevler değil" diyen Deniz Yücel, "İşgal edilecek makamlar değil. Dile kolay, yaklaşık 15 sene yapılmış. Bunların hepsi gelip geçici makamlar. Önemli olan bu sürede ne yaptığınız ve görevi bıraktıktan sonra nasıl anılacağınızdır. Seçimlere kadar aynı yönetim anlayışıyla hizmetlerini sürdüreceğine kuşkumuz yok. Önemli olan bu bayrağı devralacak arkadaşımızın aynı yönetim anlayışıyla dürüst şeffaf anlayışla kamu kaynaklarına namusu gibi sahip çıkmasıdır. Bu konuda da hiç kuşkumuz yok" diye konuştu.

Aziz Kocaoğlu'nun gerek İzmir’e gerek ülkeye ve partiye büyük emekler verdiğini de dile getiren Yücel, "Kocaoğlu'nu geri döndürmek için çaba gösterecek misiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Belki bunlar konuşulmuştur. Elbette kalmasını isteriz, dileriz. İzmirlilerin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Sayın Kocaoğlu’nun görüşü, niyeti önemlidir. Biz nasıl bir belediye başkanlığı yaptığını herhalde dilimiz döndüğünce anlatabilmişizdir. Bu konuda görüşümüzü sizlerle paylaştık. Kocaoğlu’nun fikri niyeti önemlidir. Bu işler isteyerek yapılacak işler. Bu görevler gönüllü yapılacak görevler. Sayın Kocaoğlu da bunu en iyi şekilde isteyerek gönüllü bir şekilde hatta aşkla yaptı. Sevmeden yapılacak hizmetler değil, sahiplenerek aşkla görevini yaptığını düşünüyoruz."

'ADAY OLSAYDI EN GÜÇLÜ İSİMDİ'

CHP İzmir İl Başkanı Yücel, basın mensuplarının "Yeni süreçte partide kaos ve sıkıntı olur mu?" sorusuna ise "Neden sıkıntı olsun ki? Kocaoğlu'nun bu konudaki niyetini 6 ay kala açıklamış olması, partisine karşı ve İzmirlilere karşı sorumluluk duygusundan kaynaklanıyor. Son dakikaya kadar aday olup olmayacağının tartışılması doğru değildi. Kocaoğlu’nun kararı bugünkünden farklı olsaydı partimizce en iyi şekilde değerlendirilirdi. Karşılık görürdü. Bu kararı almış olmasında 24 Haziran seçimleri sonrasındaki süreç, olağanüstü kurultay tartışması ve benzeri konularının etkisinin olmadığını düşünüyorum. Hatta bu etkinin olmadığına eminim" diye yanıt verdi.

Yücel, Kocaoğlu'nun göreve devam etmesini istemesi halinde ne olabileceğiyle ilgili ise "Değerlendirilirdi. Aday olsaydı adaylık için en güçlü isimdi. Yeni dönemde de gönlümüzden geçen adayın kazandığı takdirde Kocaoğlu’nun bayrağını bıraktığı yerden alması ve yukarı taşımasıdır. İzmir’de CHP’ye yakışan bir belediye başkan adayının belirlenmesi için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()



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