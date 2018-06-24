Kocaoğlu: Suiistimal haberleri geliyor, kimse iktidarın kapı kulu değil

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte İzimr'in Urla ilçesinde bulunan 80. Yıl Gazi Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Başkan Kocaoğlu, suiistimal haberlerinin olduğunu belirterek, "Devletin jandarmasının, polisinin, hakiminin, savcısının, memurunun, adaleti tesis etmesi, herkesin hakkını koruması gerekiyor. Kimse iktidar partisinin kapı kulu değil. Biz kendimiz ve yandaşımız için siyaset yapmıyoruz. Umuyorum, ülkesi için, milleti için siyaset yapanlarla, kendisi ve yakınları için siyaset yapanları, bütün yurttaşlarımız belirleyecektir" dedi.

Urla Belediye Başkanı CHP'li Sibel Uyar’ın da eşlik ettiği CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, öğlen saatlerinde oyunu kullanmak için 80. Yıl Gazi Ortaokulu’na geldi. Oy kullanacağı sınıfta sıraya giren Başkan Kocaoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti. Zaman zaman sorunlarını anlatan seçmenleri de dinleyen Kocaoğlu, daha sonra eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte 1005 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Başkan Kocaoğlu, "Oyumuzu kullandık. Ülkemize hayırlı olsun, geleceğimizi oyluyoruz. Umuyorum iyi bir sonuç alınır" diye konuştu. Daha sonra, seçimle ilgili suiistimal haberlerinin geldiğini dil getiren Kocaoğlu, "Sabahtan beri çeşitli yerlerde çeşitli olaylar çıkıyor. Suiistimal haberleri televizyonda yayılıyor. Bunun olmaması gerekiyor. Devletin jandarmasının, polisinin, hakiminin, savcısının, memurunun, adaleti tesis etmesi, herkesin hakkını koruması gerekiyor. Kimse iktidar partisinin kapı kulu değil. Devlet memurudur, adı üstünde ve devleti korumak üzere görevlendirilmiştir. Amacı da odur" dedi.

'YANDAŞLARIMIZ İÇİN SİYASET YAPMIYORUZ'

Televizyondan yayılan, kulaktan kulağa gelen haberlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmadığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Bunu yapanların yanına kalmayacağının er geç bilinmesi gerekiyor. Biz ülkemizin adil olmasını istiyoruz. Demokratik bir ortamda, insan haklarının olduğu ortamda yaşamak istiyoruz. Herkes özgürce yaşasın istiyoruz ve bunun için siyaset yapıyoruz. Ülke için, millet için siyaset yapıyoruz. Kendimiz, akrabamız, hısımımız, yandaşımız, onların çıkarları için siyaset yapmıyoruz ve bunu sürekli tekrarlıyoruz. Umuyorum, ülkesi için, milleti için siyaset yapanlarla, kendisi ve yakınları için siyaset yapanları, bu akşam bütün vatandaşlarımız, bütün yurttaşlarımız belirleyecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

Türkegül Kocaoğlu da, "Oyumu ülkemdeki ve coğrafyadaki önce çocuklar ve tüm insanlık adına, barış, huzur, refah getirmesi dileği ile kullandım. Umarım sonuçlar çok güzel olur. Yaşamım boyunca çok heyecanlı olduğum bir seçim bu" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×