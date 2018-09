Kocaoğlu'ndan seçmene 'Bize sahip çıkın' çağrısı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, opera binasının temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Partili milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vererek, "O güney ilimize benzemek konusundaki istek benim çok garibime gitti. 15 sene başkanlık yapan beyefendi şimdi nerede? Ankara'daki beyefendi nerede? Ellerinde bir tane seçilmiş belediye başkanı kaldı. Başka örnek gösterecekleri bir yer yok" dedi. Başkan Kocaoğlu ayrıca bu aralar CHP'li belediye başkanlarının üzerine çok gidildiğini ve kendilerini seçenlerin yerel yöneticilere sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, projesini 'Ulusal mimari yarışması' ile belirlediği, mimarisi ve teknik donanımı ile Avrupa'daki sayılı örnekler arasında yer alacak yeni opera binasının temelini attı. Karşıyaka Mavişehir'de inşa edilecek opera binasının temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Romanya Başkonsolosu Miora Stefen, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Aytül Büyüksaraç ile mimarlar ve sanatseverler katıldı. Törende, Şef Tolia Gagliardo yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Bale Korosu ve Orkestrası'ndan 150 sanatçı, İzmirliler için müzik şöleni sundu.Töreninin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, opera binasının adının 'Opera İzmir' olacağını söyledi. Konuşmasının başında kültür ve sanat hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Kocaoğlu, "İki can sıkıcı haber vardı" sözleri ile eleştirilerini sıraladı.Opera binası için ilk ihaleye çıkıldığında, ihaleye firmaların katılmadığını belirten Kocaoğlu, "İhaleye çıkıldı. Birincide müracaat eden olmadı. İkinci ihalede yeterliliği olan firma ihaleyi kazandı. Kamu İhale Kurumu (KİK) ihalemizi iptal etti. İhaleyi alan şirket, KİK'i mahkemeye verdi ve kazandı. Çoğu ihalemizde olduğu gibi. Çoğu ihalemizde KİK engelleyici olarak kullanıldı. İzmir'e has uygulamaların bir örneği de burada uygulandı" diye konuştu.Başkan Aziz Kocaoğlu, daha sonra isim vermeden sözü AK Partili milletvekillerinin eleştirilerine getirdi. Kocaoğlu, bir milletvekilinin İzmir'i Antalya'ya benzetmek istemesinin çok garibine gittiğini vurgulayarak, "O güney ilimize benzemek konusundaki istek benim çok garibime gitti. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. İstanbul'da belediyecilik var mı? 15 sene başkanlık yapan beyefendi şimdi nerede? Ankara'daki beyefendi nerede? Bursa'da 15 yıla yakın başkanlık yapan beyefendi nerede? Diğerleri nerede? Ellerinde bir tane seçilmiş belediye başkanı kaldı. Başka örnek gösterecekleri bir yer yok" dedi.KUŞ CENNETİ ELEŞTİRİSİİzmir'i suçlamak için örnek göstermeye çalıştıklarını söyleyen Aziz Kocaoğlu, "Ben sadece tebessüm ederek bakıyorum. İzmirli ve bizler hep beraber doğruyu bulacağız. Bizim ülkemize matbaa 250 yıl sonra geldi, opera da 250 sene sonra geldi. Aynı matbaa gibi. İzmir farkı. İzmirli hemşerilerimiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Opera lüks görünebilir, konser salonu, tiyatro lüks görülebilir ama sanat olmadan kültür sanat kenti olmadan o kentte turizmden, hizmet sektöründen, kongrecilikten, fuarcılıktan bahsetmek mümkün değildir. Kentin gelişmesi, kalkınması için çevre yatırımlarını yapmazsanız sağlıklı bir kenti sunamazsınız. Havayı, toprağınızı korumazsanız. Gelecek konuklara sağlıklı gıda sunamazsınız. Türkiye'de çevre yatırımları konusunda çok ama çok açık ara lider kentiz" diye konuştu.İzmir Kuş Cenneti'ne konusuna da değinen Başkan Kocaoğlu, "Kuş cennetine gözümüz gibi baktık. 'Bizim size ihtiyacımız yok' dediler. Elimizden aldılar. Şimdi de bakmıyorlar" dedi.'ÜZERİMİZE YAĞMUR GİBİ GELİYORLAR. BİZİ SİZ KORUYACAKSINIZ'Bugünlerde CHP'li belediye başkanlarının üzerine çok gidildiğini de kaydeden Kocaoğlu, "Üzerimize yağmur gibi geliyorlar. Sadece bana değil, belediye başkanlarımıza da. Sizler müdafaa edeceksiniz, koruyacaksınız, sizler bize sahip çıkacaksınız. Bizler faniyiz, tek başımıza birer adamız. Nasıl seçtiyseniz sizler koruyacaksınız. Bu tür ayak oyunları, manipülasyonlar biteviye yapılacak. Biz İzmir modeli dediğimizde sadece tarımda iş yapmadık. Sanayiyi de kalkındırdık, alt yapı eksikliklerini tamamladık. Hizmet sektörünü, turizmi baştan yarattık. Bugün İzmir'e gelen turist sayısı 1 milyonu aşıyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZTAV'ın yaptığı tanıtım faaliyetleri İZFAŞ'ın İzmir'i milyonlarca liraya tanıtmasının karşılığıdır" açıklamasında bulundu.'İZMİR, TÜRKİYE'NİN EN AYDINLAK KENTİDİR'Hiç bitmeyen oyunların İzmir'de yine oynanacağını, bir kez daha tekrarlanacağını ifade eden Aziz Kocaoğlu, "Uyanık olmak zorundayız. 15 yıldır bu kenti yönetiyorum. Büyük hata yapmamak için aşırı özen gösterdim. Bugüne kadar da büyük hata yapmadım. Ama çok proje yaptım, mutlaka hatalarımız olmuştur. Bugüne kadar hiçbir gazeteciye, hemşerime bir şey söylemedim, yargıya vermedim. Eleştirileri olduğu gibi sineme çektim ve devam edeceğim. İzmir Türkiye'nin en aydınlık kentidir. İzmirliler Türkiye'nin en aydınlık insanlarıdır. Biz birbirimize dayandığımız müddetçe, biz ulu önderimizin ilke ve inkılaplarından ayrılmadığımız sürece İzmir Atatürkçülük, Cumhuriyetçilik, Laiklik bayrağını dalgalandırmaya devam edecektir. Kimsenin başarmadığını başarmaktır, ilki yapmaktır, o cesareti göstermektir" dedi.'BELEDİYE BAŞKANLARININ EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ HAYAL KURMASIDIR'Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise, "Bugün Karşıyaka'da doğrudan opera amaçlı yapılan ilk binanın temelini atıyoruz. Atatürk söylemiştir; Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. 'Sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından bir tanesi kopmuştur' anlayışıyla yerel yöneticiliği yerine getirmeye çalışıyoruz. Sanatın bu kadar toplumdan uzaklaştırıldığı, sevgisizleştirilen toplumu, yaşam damarının son yıllarda koparılmış olmasının temelidir. 'İzmir'de ne yapıyorsunuz' diye soranlara; Opera binası temeli atıyoruz, evrensel çocuk müzesi, spor alanları, kültür merkezleri kazandırıyoruz diyoruz. Ben de bir hayalle başladım. Belediye başkanlarının en büyük özelliği hayal kurmasıdır. Sayın büyükşehir belediye başkanımız da birçok hayalini gerçekleştirdi. İs değil iz bıraktı" diye konuştu.İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Aytül Büyüksaraç ise şunları söyledi:"36 yıldır beklediğimiz hayalin gerçekleşmekte olduğu gün bugün. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2010 yılında projesini mimari yarışmasıyla belirlediği, Avrupa'nın sayılı örneklerinden olacak opera binasının temelini atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde operaya özel ilk yapım olarak tarihe geçecek. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu binada hemen her şey düşünülmüş ve planlanmış. Çağdaş bir yapıda olması gereken her şey var. Sanatçılar adına binlerce defa teşekkür ediyorum."8 AYDA TEMEL İNŞAATA ULAŞILACAKKarşıyaka Mavişehir'de yer alacak Opera Binası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 25 bin metrekarelik arazisi üzerine kurulacak. Opera binasında yerin 22.5 metre derinliğinde zemin iyileştirme işlemleri sürüyor. 130 kişiyle aralıksız devam eden bu çalışmalarda 2 diyafram aleti, 2 ground makinesi, 4 vinç, 3 kazıcılı iş makinesi ve 6 kamyon kullanılıyor. Ayrıca yatay ankrajlarla zemine çimento enjeksiyonu yapılıyor. Fore kazık uygulamalarıyla temelin ıslah edildiği çalışmalar sonucunda, 8 ay gibi bir sürenin ardından betonarme temel inşaatına ulaşılacak.İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin ardından Avrupa'nın en önemli sanat binalarından birine daha kavuşmuş olacak. Burada 1435 kullanıcı kapasiteli ana salon ve sahneler, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi, prova salonları, opera bölümü, bale bölümü, 350 seyirci kapasiteli avlu-açık performans alanı, atölyeler, depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araç kapasitesine sahip otopark yer alacak. Tesis yaklaşık 73 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak.

