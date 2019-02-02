Kocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldü

KOCAELİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyeleri, 2018 yılında Kocaeli genelinde meydana gelen iş kazalarında 81 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kocaeli İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyeleri bugün öğle saatlerinde İzmit yürüyüş yolu üzerinde bir araya gelerek son dönemlerde artan işçi ölümlerine tepki gösterdi. 2018 yılında Türkiye genelinde bin 923, Kocaeli'de ise 81 işçinin iş kazalarından dolayı hayatını kaybettiğini açıklayan Meclisi üyesi Gizem Güzel, "Son 5 yıl içinde ilimizde en az 360 insanımızı iş cinayetlerine kurban verdik. Bu sayıyla Kocaeli, nüfusa orantılı olarak Aydın ve Manisa’dan sonra en fazla iş cinayetinin yaşandığı 3'üncü il olmuştur" dedi.

EN FAZLA ÖLÜM GEBZE'DE

İş kazalarından dolayı hayatını kaybeden işçilerin Kocaeli dağılımından da söz eden Güzel, 2018 yılında en fazla ölümün 17 işçinin hayatını kaybettiği Gebze ilçesi olduğunu belirterek, İzmit'te 12, Darıca'da 9, Derince'de 8, Kartepe'de 7, Gölcük ve Körfez'de 6, Başiskele, Çayırova, Dilovası ve Hereke'de 3, Kandıra ve Karamürsel'de ise 2 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İş kazalarının önlenebilmesi için işveren ve hükümet yetkililerinin önlem alması gerektiğini vurgulayan Güzel, "Her yıl adeta bir savaşın ağır sonuçlarını anlatır gibi işçi ölümlerini anlatıyoruz. Bu ölümlerin önlenmesi örgütlenme ve mücadele meselesidir. Bizler bu ölümlerin azalması için yetkililerin bir an önce gereken önlemleri almasını istiyoruz" diye konuştu.

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