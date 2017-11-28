Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın çıktı...

Son dakika gelen bilgilere göre Kocaeli Gebze Balçık Köyü yolu üzerinde bulunan bir parfümeri fabrikasının deposunda yangın çıktığı öğrenildi. Gebze'de bulunan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı.

Bir parfümeri deposunda çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.Hurda malzemelerinin bulunduğu yerde çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı.Yangının kısa sürede büyümesinin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri uzun süren yoğun çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise sevindirici haberdi.

Yangının çıkış sebebi ise halen araştırılıyor.