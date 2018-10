Kocaeli'de kan bağışı düştü

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), () - KIZILAY Kocaeli Şubesi Kan Bağışçı Uzmanı Tolga Kaya, günlük yaklaşık 300 ünite kan almaları gerektiğini belirterek, "Bizim günde yaklaşık 300 ünite kan almamız gerekiyor. Fakat biz Kocaeli genelinde yüzde 40'ına yakın alabilmekteyiz. Bu durum da kan stoklarının azalmasına neden oluyor. Kan eksiğimiz var" dedi.

Kentte kan bağışçı sayısının düşmesinin ardından Kızılay Kocaeli Şubesi kan bağışçılarının cep telefonlarına mesaj göndererek, kan bağışlamaları için çağrıda bulundu. Kocaeli'nde de kan bağışında ciddi anlamda düşüş yaşandığını söyleyen Kızılay Kan Bağışçı Uzmanı Tolga Kaya, "Günlük yaklaşık 300 ünite kan alınması gerekiyor. Fakat biz Kocaeli genelinde yüzde 40'ına yakın alabilmekteyiz. Bu durumda kan stoklarının azalmasına neden oluyor. 18-65 yaş arasındaki herkes kan bağışında bulunabiliyor ve bizim günde yaklaşık 300 ünite kan almamız gerekiyor. Bunun yaklaşık yüzde 40'ını karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

KAN VEREN MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Belirli sayıda kan verenlerin gümüş, bronz ve altın madalya ile ödüllendirildiğini belirten Tolga Kaya, şöyle konuştu:

"Kocaeli'de özel ve devlet olmak üzere toplamda 32 hastane var. Bunların talepleri karşısında ancak yüzde 40'ına cevap verebiliyoruz. Kan stoklarımız bu konuda yetersiz, kan bağışı şu anda durmuş vaziyette. Bizim sürekli bağışçılarımız ve sisteme kayıtlı olan herkese mesaj atılıyor. Bu sene de atıldı, her 3 ayda bir kan zamanı dolan herkese mesaj atarak bağışta bulunmalarını istiyoruz. Şu an kan hizmeti olarak Kocaeli'nin belirli noktalarında ve belirli saatlerinde kan bağış istasyonları kurduk. Bu istasyonlardan kan bağışı alıyoruz. Kan bağışçılarımızı onurlandırmak için ufak bir madalya ödülümüz var, bunlar gümüş, bronz ve altın olarak veriliyor. Daha fazla kan veren bağışçılarımıza da plaket vererek ödüllendiriyoruz. Kan bağışında 18-65 yaş arası herkes kan bağışında bulunabilir. Erkekler 3 ayda bir defa, kadınlar ise 4 ayda bir defa kan bağışında bulunabiliyor. İlaç içiyorum diyerek kan bağışına gelmezlik yapmasınlar çünkü biz burada bütün kontrolleri yaptıktan sonra kan alıyoruz. Kan değeriniz ölçülüyor, tansiyonunuz ölçülüyor, doktorumuz muayene ediyor ve kullandığınız ilaçlara göre uygunluk açısından herhangi bir sıkıntı yoksa ondan sonra kan alabiliyoruz."

Bir yakınına kan vermek için Kızılay'a gelen Mehmet Yeşilyurt, "Otobüs şoförü olarak çalışıyorum. Şoför arkadaşlarımızdan birinin annesi rahatsızmış, telefonlarımıza mesaj geldi. Kan grubum tutunca da Kızılay'a gelerek kan bağışında bulunmak istedim. Vatandaşlarımızı bu şekilde duyarlı olmaya davet ediyorum. Düzenli olarak kan bağışlamamız gerekiyor. Kan bağışlamak her şeyden önce Allah rızası içindir. Hastanelerde kan bekleyenler yarın hepimiz olabiliriz o yüzden bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI