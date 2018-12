Kocaeli'de icra dosyalarının sayısı yarım milyonu geçti

KOCAELİ Adliyesi ve ilçelerde bulunan 4 adliyede faaliyet gösteren icra dairelerindeki dosya sayısı 500 bini aştı. Raflardan taşan dosyalar koridorlara dizildi. Avukat Nuri Almaz, "Kocaeli merkez ve ilçelerini ele aldığınız zaman 500 bini aşkın bir icra dosyası var. Bu, her 4 kişiden birinin icra dosyası olduğu anlamına gelir" dedi.

Kocaeli Adliyesi'ne bağlı çalışan 8 icra dairesinde işlem gören dosya sayısı 350 bine yaklaştı. İcra dairelerindeki raflar dolunca, dosyalar istiflenerek koridorlara dizildi. Kocaeli Adliyesi'nde 329 bin 694 icra dosyası işlem görürken, sadece 2018 yılında 97 bin 860 yeni icra dosyası açıldı. Büyük çoğunluğunu elektrik, su, internet ve telefon faturaları ile kredi kartı borçlarının oluşturduğu icra dosyaları arasında, karşılıksız çeklerden ötürü açılan dosyalar da önemli yer tutuyor. Kocaeli Adliyesi ile birlikte Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Körfez adliyelerinde işlem gören icra dosyaları ile birlikte kent genelindeki toplam icra dosyası sayısı ise 500 bini aştı.

'HEPİMİZİ ÜZÜYOR'

İcra dosyalarının sayısının ekonomiye bağlı olarak yükseldiğini belirten avukat Nuri Almaz, "Sadece Kocaeli'de değil, Türkiye genelinde icra dosyalarında bir artış söz konusu. Her geçen yıl bu ivmenin gittikçe yükselmesi de hepimizi üzüyor. Tabii bunun birkaç nedeni var. Temelde ekonomik problemlerin yanında sosyal problemler de var. Tabii en temelde ise ekonomik sorunlar var. Ülkemiz son dönemde ciddi ekonomik sorunlar yaşayan bir durumda. Bu durumdan kaynaklı olarak iş yerlerinin kapanması, insanların işsiz kalması ya da iş yerlerinin kendi alacaklarını tahsil edememesi, ticari ilişkilerden kaynaklanan alacaklar; bunların hepsi bir araya geldiği zaman birikip icra dosyası olarak geri geliyor. Buradaki temel neden ekonomik sorunlar. İşsiz kalan insanların borcunu ödemesi mümkün olmadığı zaman, bilhassa kredi kartlarında ciddi bir artış söz konusu oldu" dedi.

'İCRA DAİRELERİNDEKİ İŞ YÜKÜ AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Devletin icra dosyalarını azaltmak için önlemler aldığını ifade eden Nuri Almaz, "Tabii devlet bununla ilgili, dava dosyalarını azaltmakla ilgili olarak geçtiğimiz dönemde iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk getirdi. 2019 yılının başından itibaren ticari uyuşmazlıklarda da yine zorunlu arabuluculuk getiriliyor. Adliyedeki, icra dairelerindeki iş yükü azaltılmaya çalışılıyor. Fakat arabuluculuk kısmen bu dosyaları azaltmış olsa da, yine arkada biriken çok sayıda uyuşmazlık, çok sayıda alacak olduğu için gittikçe artan bir icra dosyası sayısı söz konusu. Daha önceki dönemlere baktığınızda, geniş ailelerin olduğu bir toplumsal yapımız vardı. Şimdi geniş ailelerden biraz daha çekirdek ailelere dönüş söz konusu olduğu için, o aile dinamiği de bu borçları ödeme konusunda yeterli dinamiği göstermediği için borçlulara, artık bu çekirdek aileler bireysel olarak mücadele etmek zorunda kalıyorlar ve icra dosyaları da gittikçe artıyor" diye konuştu.

'EKONOMİYİ DÜZELTMEK GEREKİYOR'

Avukat Nuri Almaz arabuluculuk ve lokal çözümlerle kısmi olarak dosyaların azaltılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir de icra dosyalarının sayısının artmış olması, sadece borçlu sayısındaki artıştan kaynaklanmıyor. Örneğin; Kocaeli merkezde 2018 yılı içerisinde 100 bine yakın bir icra takibi yapılmış ama bir de bizim 'derdest dosya' dediğimiz devam eden dosyalar var. Onlar da işin üzerine geldiği zaman icra dosyaları tabii ki daha fazla oluyor. Bugün 1 milyon 800 bin civarında nüfusu olan Kocaeli iline baktığımızda, Kocaeli merkez ve ilçelerini ele aldığınız zaman 500 bini aşkın bir icra dosyası var. Bu, her 4 kişiden birinin icra dosyası olduğu anlamına gelir. Bu gerçekten çok üzücü. Bunları arabuluculuk ile veya lokal çözümler ile kısmi olarak azaltabilirsiniz ama kökten çözmek için bence ekonomiyi düzeltmek gerekiyor."



