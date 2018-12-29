Kocadon: Mandalina bahçeleri kat karşılığı müteahhitlere veriliyor

BODRUM Ticaret Odası’nın organize ettiği Bodrum Belediyesi, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen, 'Bodrum Mandalinası Hasat Festivali' başladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, mandalina bahçelerinin kat karşılığı müteahhitlere verildiğini ileri sürerek, halktan bahçelerinde ekoturizm yapmalarını istedi.Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde düzenlenen festivale Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bitez Belde Belediye eski Başkanı İbrahim Çömez, Bodrum Ticaret Odası’nı temsilen Ahmet Aras, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan Vekili İsmail Akpınar, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV) Başkanı Mustafa Mengü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, turunçgil üreticileri ile vatandaşlar katıldı. Festivalin düzenlendiği alanda Arap Çavuş Kahvesi önündeki yapılan konuşmalarda, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, mandalina ve diğer turunçgiller ailesinin önemine ve korunmasına değindi.Kocadon, Bodrum'da narenciyeyi yok saymanın mümkün olmadığını vurgulayarak, mandalina bahçelerinin kat karşılığı müteahhitlere verildiğini ileri sürerek, halktan bahçelerinde ekoturizm yapmalarını istedi. Kocadon sözlerini şöyle sürdürdü:"Ağaçlar kesilmeye başladı işte burada bütün mesele, narenciyeye eski gücünü tekrardan kazandırabilmemizden geçer. Bunun için de turizmde ‘eko turizm’ dediğimiz özellikle imar planı çalışmalarında bunlara geniş yer ayırarak geniş düşüncelerle ve tecrübeli arkadaşlardan yararlanarak bu narenciye ürünlerinin dışında bu yeşilliğin bu ağaçların bir gelir getirmesi lazım. Çünkü narenciye bahçesine sahip olan arkadaşlarımız, büyük çabalar sarf ediyor ama dönüp ürünü pazarlamaya geldiğimizde maalesef onun karşılığını alamıyoruz. Alamayınca da ne oluyor? 'Artık yeter yapamayacağım' diyor. 'Zaten çocukların umurunda değil' deyip, 'hadi kat karşılığı bir müteahhitte verelim, işimize bakalım' diyor. Onun için kat karşılığı müteahhitte vermeden önce ben bütün ailelerin bir defa daha ekoturizm üzerinde narenciye bahçelerini düşünmelerini istiyorum. Biz bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Plancı arkadaşlarımızla inşallah güzel sonuçlar alacağız. Bu narenciye bahçelerinden farklı boyutta yani turizm konusunda da bir gelir elde edeceğimizi umuyorum."'MANDALİNASIZ BODRUM, BODRUM DEĞİLDİR'Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise Bodrum gibi turizmi mevsimsel anlamda yaşayan ilçelerde ölü sezonun değerlendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Mandalinasız Bodrum, Bodrum değildir. O halde mandalinamıza sahip çıkmamız lazım. Nasıl sahip çıkacağız? Mandalina bahçelerini koruyacağız. Ekonomik olarak da katkıda bulunacak şekilde hepimize değerlendirerek kazanacağız kurtaracağız. Artık biliyorsunuz rant arttıkça mandalina bahçelerini korumak da zorlaşıyor. Tabii bir şeyin varlığını sürdürebilmeniz için ekonomik anlamda para kazandırması gerekiyor. Mandalinada ekoturizm önemli. İnanıyorum ki bu yapılan çalışmalar, mandalinanın sürdürülebilmesi ve korunması için ilçemize yararlı olacaktır" dedi.Etkinlikte mandalinanın hangi aylarda ve ne şekilde hasat edildiğine dair bilgiler verildi. Hasadı yapılarak toplanan mandalina sepetleri deveye yüklenerek Bitez Mahallesi'nin içine doğru yola çıktı. Bodrum Mandalinası Hasat Festivali'nde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları birbirinden renkli yiyecekleri ve küçük eşyaları tezgahlarında sergiledi.

FOTOĞRAFLI