KKTC Polisi: Ahmet S., arkadaşının getirdiği şortun ipiyle intihar etti (2)

BAKAN BAYBARS: ÖZEL SORUŞTURMA AÇILMASINI ÖNERECEĞİM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne Boğaz Polis Karakolu'nda Ahmet S.'nin ihtihar olayı ile ilgili olarak özel bir soruşturmanın yapılabileceğini açıkladı. Baybars, bu yöndeki önerisini Bakanlar Kurulu'nun gündemine getireceğini ifade etti.

Poliste kamera sisteminin olmadığına işaret eden Baybars, bunun bir eksiklik olduğunu belirtti. Baybars, "Soruşturma devam ediyor. Bizler hükümet olarak bu şekilde şüpheli konuşmalara, şaibeli açıklamalara yer vermemek maksadıyla çok daha insan haklarına duyarlı bir sistem oluşturmanın gerektiğinin farkındayız" dedi.

Olayla ilgili bir soruşturmanın olduğuna dikkat çeken KKTC Baybars, "Önümüzdeki günlerde soruşturmanın selameti açısından gerekirse özel bir soruşturmacının atanması gündeme gelebilir. Bunu Bakanlar Kurulu'na önereceğim. Böylece kimseyi zan altında bırakmadan daha adil bir soruşturma yapılabilir. Gelen bilgilerde daha sonra kamuoyu ile paylaşılır" dedi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()



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