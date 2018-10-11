KKTC'den kalkış yaptıktan sonra motoru duran uçak, Antalya'ya indi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek için saat 02.30'da havalanan Türk Hava Yolları uçağının ikinci motoru, kalkıştan kısa süre sonra durdu. KKTC semalarında 10 dakika alçak uçuş yapan uçak, motor çalıştırılamayınca Antalya'ya acil iniş yaptı.

Ercan Havalimanı'nda, THY'ye ait 'TK965' sefer sayılı uçak, kontrollerinin yapılmasının ardından İstanbul'a gitmek için saat 02.30'da kalkış yaptı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın kaptan pilotu 'İkinci derece acil durum' çağrısı yaptı, ardından da kuleye, 'İkinci motor durdu' bilgisini verdi. Ercan Havalimanı'ndan pilota "Geri dönüş yapabilirsiniz" karşılığı geldi. KKTC semalarında 10 dakika alçak uçuş yapan uçağın ikinci motoru kapatıldı, ardından yeniden açılmaya çalışıldı. Ancak sonuç alınamadı.

İkinci motoru çalıştırılamayan uçak, Antalya'ya acil iniş yaptı. Yolcular Antalya'dan başka bir uçakla İstanbul'a gitti. Kaptan pilotun Antalya'ya yönelimesinin nedeninin ise burada teknik müdahale yapılabilmesi olduğu belirtildi. Olayla ilgili konuşan Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Şube Amiri Ahmet Kaptan, "Yolcularımız sağ salim ve sağlık sorunu yaşamadan bu olayı atlatmıştır" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×