KKTC'den gelen misafirler Büyükerşen'i ziyaret etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve köy muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda KKTC'den gelen konuklarını kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, KKTC'de Girne ve Lefkoşa ile 'Kardeş Şehir' olduklarını söyledi. Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü Başkan Büyükerşen'in Kıbrıs'ta çok sevildiğini belirterek, “Eskişehir'i bambaşka bir şehir haline getirdiniz. Bizler de güzel Eskişehir'i ve projelerinizi yerinde görmek için geldik. Sizi Gazimağusa'ya davet ediyoruz" dediler. Gazimağusalı konuklar daha sonra Başkan Büyükerşen'e bölgelerine özgü hediyeler verdi.

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