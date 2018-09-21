KKTC'de, Milli Eğitim Bakanı'ndan okul müdürlerine 'tuz ruhlu' liste için uyarı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, öğrencilere 'tuz ruhu, tuvalet kağıdı ve tıraş köpüğü'nün de yazılı olduğu istek listeleri veren okulların müdürlerini uyardı. Bakan Özyiğit, "Okul müdürleri çok kızdırdılar beni. Malzemeleri okullara gönderdik. Birçoğunun deposunda da vardır" dedi.

KKTC'de yeni öğretim yılı, okul yönetimlerinin öğrencilerden istekleri nedeniyle tartışmalarla başladı. Bazı okullardan öğrencilere verilen listelerde tuz ruhu, tuvalet kağıdı ve tıraş köpüğü gibi isteklerin yazılı olduğu görüldü. Ürünler için marka da belirtildiği görüldü.

KKTC medyası, okulların isteklerini "Böyle eğitim olmaz" manşetiyle verdi. Öğrencilere "doktor reçetesi" gibi istek listesi verildiği belirtilen haberlerde, "Devletin yapması gerekenler öğrencilerden isteniyor. Bu kabul edilemez" yorumları yapıldı.

'MÜDÜRLER ÇOK KIZDIRDI'

Tepki çeken istek listeleri üzerine Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, adı geçen okulların müdürleri ile konuştu. Bakan Özyiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okul müdürleri çok kızdırdılar beni, konuştum, söyledim" dedi. "Temizlik malzemelerini bir tamam okullara gönderdik. Birçoğunun deposunda da vardır" diyen Özyiğit, okul müdürlerini hassas ve dikkatli olmaları konusunda uyardığını belirtti.



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