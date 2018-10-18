KKTC'de Meclis toplanamadı; vekillerin maaşından kesinti gündemde

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 50 milletvekilli Meclis'in bir haftadır yeter sayı sorunu nedeniyle toplanamaması tartışma çıkardı. Muhalefet iktidarı, "beceriksizlikle" suçlarken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis'te ilk yoklamaya katılmayan milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapmayı düşündüklerini söyledi.KKTC'de bazı vekillerin yurtdışında olması nedeniyle Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti, Meclis'in açılması için gerekli 26 sayısına ulaşamadı. Bunun üzerine yeter sayı sorunu nedeniyle Meclis bir haftadır toplantılarını yapamadı.Hükümeti beceriksizlikle suçlayan muhalefet, hükümetin istifasını istedi. Tartışmalar üzerine Maliye Bakanı Serdar Denktaş, "Vekillerin maaşlarından kesinti yapılacağı" açıklaması yaptı. "Yurt dışında olan arkadaşlarımız var. Muhalefetten nisap konusunda destek bekledik, ancak vatandaşa yanlış bilgi vererek ‘koltuk değneği olmayız’ dediler" diyen Denktaş, "İlk yoklamaya katılmayan vekilin maaşından kesinti düşünüyoruz. Çünkü böyle zorlu bir dönemde geçmeyi bekleyen yasalar var" dedi.KKTC'de yıllardır sanal bir hayatın da sürdürüldüğünü kaydeden Denktaş, "Bu sürdürülebilir değil. Başarabilirsek geleceğimiz daha iyi olur. Başaramazsak da arada kalan nesiller mağdur olur" dedi. Denktaş, Türkiye'nin de KKTC'ye sevgiyle baktığını belirtti.FOTOĞRAFLI