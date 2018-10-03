KKTC'de Meclis Başkanı ile Yardımcısı arasında 'masraf' ve 'sarhoş' tartışması/ Ek fotoğraflar

KKTC'de Meclis Başkanı ile Yardımcısı arasında 'masraf' ve 'sarhoş' tartışması/ Ek fotoğraflar

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