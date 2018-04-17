KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafında zihniyet değişikliği yok

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafında bir zihniyet değişikliğinin olmadığını belirterek, "Gelinen aşamada hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz. Bu mümkün değildir" diedi.(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı yemekli görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlık'ta basına açıklama yaptı, "Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" dedi. Bundan sonra başlayacak bir sürecin ucunun açık olamayacağını kaydeden Akıncı, ucu açık olmayan bir paket çerçevesinde stratejik bir yaklaşımın ele alınması gerektiğini vurguladı. BM Genel Sekreteri'nin devreye girip girmeyeceği ile ilgili de Akıncı, "Bunları önümüzdeki süreç gösterecek" dedi.TARAFLAR POZİSYONLARINI KORUYORAnastasiadis ile yemekte yeni bir durumun ortaya çıkmadığını ifade eden Akıncı, tarafların pozisyonlarını koruduğunu belirtti. Akıncı, "Rum tarafının tavrında her hangi bir belirgin farklılaşma göremedik. Hep Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini söyledim. Bu akşam böylesi bir zihniyet değişikliğinin ip uçlarını gördün mü diye soruyorsanız henüz böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.DOĞALGAZ KONUSUNDA UYARIRum tarafına doğalgaz konusunda uyarılar da yaptığını açıklayan Akıncı, Rumların tek taraflı adımlar atmaması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. Akıncı, "Bundan sonra olabilecekler konusunda uyarılarımızı yaptık. Doğalgaz konusu her iki tarafı da ilgilendiriyor. Ya komite kurulmalı, ya aramalar askıya alınmalı ya da Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı birlikte adımlar atar" diye konuştu.