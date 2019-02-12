Kızının sınıf arkadaşını darp eden veli hakkında 9 aya kadar hapis cezası istendi

ÜSKÜDAR'da özel bir okulun 7. sınıfında okuyan kızı E.C.'ye hakaret eden sınıf arkadaşı B.T.G.'yi darp eden T.C. hakkında, "Haksız tahrik altında kasten basit yaralama" suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Üsküdar'da 10 Ekim 2018 tarihinde özel bir okulun 7. sınıfında okuyan kızı E.C.'ye hakaret eden sınıf arkadaşı B.T.G.'yi okula giderek sınıfta darp eden T.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, E.C.'nin sınıfında okuyan B.T.G. isimli erkek öğrencinin, E.C.'yi rencide edici bir videoyu sınıfta izlettiği, ardından da videoya tepki gösteren E.C.'ye hakaret ettiği anlatıldı.

OKULA GİDEREK ÖĞRENCİYİ DARP ETTİ

T.C.'nin kızının yaşadığı bu durumu öğrenmesi üzerine okula geldiği bilgisine yer verilen iddianamede, sınıfa giren T.C.'nin, kızına hakaret eden B.T.G.'yi darp ettiği belirtildi. B.T.G.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, T.C.'nin, "Haksız tahrik altında kasten basit yaralama" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği 42. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

ÇOCUKLAR HAKKINDA DA ÇOCUK MAHKEMESİ'NDE DAVA AÇILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, B.T.G. hakkında ve B.T.G.'nin hakaretine karşılık veren E.C. hakkında da ayrıca iddianame hazırlandı. İddianamede, B.T.G. ve E.C.'nin sınıf arkadaşı oldukları, B.T.G.'nin akıllı tahtada oynattığı bir video nedeniyle E.C.'nin tepki gösterdiği anlatıldı. Oynatılan video nedeniyle tarafların birbirlerine karşılıklı hakaret ettiği belirtilen iddianamede, B.T.G.'nin, "Basit yaralama" ve "Alenen hakaret" suçlarından 3 ay 15 günden 1 yıl 3 ay 10 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamede E.C.'nin de "Hakaret" suçundan 1 ay günden 9 ay 10 güne hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği 2. Çocuk Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

