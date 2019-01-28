Kızın boğarak öldüren kadın, polise teslim oldu

Orhan AŞAN/VAN,() - VAN'ın Tuşba ilçesinde bir süre önce kocasından boşanan N.A., tartıştığı 18 yaşındaki kızı A.A.'yı boğarak, öldürdü. Anne, polis merkezine giderek, teslim oldu.

Olay, dün sabaha karşı Van'ın Tuşba ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan N.A., bir eğlence merkezinde çalışan kızı A.A. ile eve geç geldiği için tartıştı. Anne büyüyen tartışma sırasında kızını elleriyle boğarak, öldürdü. Ardından da polis merkezine giderek teslim oldu. N.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, polisin cinayetle ilgili başlatılan soruşturması ise sürüyor.

