Kız arkadaşını intihara yönlendirdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

Özden ATİK / İSTANBUL, () KUMKAPI'da eğlenceden döndüğü kız arkadaşı Nazan Dedeoğlu'na "atlayamazsın" diyerek üst geçitten atlamasına neden olduğu iddia edilen Umut Berkutay Y. hakim karşısına çıktı. Hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen sanık Umut Berkutay Y. "Nazan'a kesinlikle 'atlayamazsın, atlarsın' şeklinde bir konuşma yapmadım" diyerek suçlamayı reddetti. 23 yaşındaki kızını kaybeden anne Şöhret Dedeoğlu ise, "Kızım hayat doluydu. İntihar ettiğini düşünmüyorum" diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 26 yaşındaki sanık Umut Berkutay Y. ve ölen Nazan Dedeoğlu'nun annesi Şöhret ve babası Nazif Dedeoğlu katıldılar. Hakim celse arasında sanığın ifadesini verdiğini ve bu ifadesinin ardından hakkındaki karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol kararının kaldırıldığını belirtti.

CELCE ARASINDA SAVUNMASINI YAPTI

Sanık Umut Berkutay Y. celse arasında verdiği savunmasında, kuzenini gezdirmek için kız arkadaşı Nazan Dedeoğlu ile Beyoğlu'na gittiklerini söyledi. k Umut Berkutay Y., "Alkollüydük. Kız arkadaşım Nazan ile eve gitmek üzere ayrıldık. Yaya olarak Avrasya Tüneli'ne yakın olan üst geçidin bulunduğu yere gittik. Taksi çağırmıştım. Nazan üst geçidin orta kısmında oturdu. Kalkmak istemedi. Kendisini çekiştirip yürütmek istedim. Yine de kalkmadı. Üst geçitten indim. Nazan'a da inmesini söyledim. Kafamı çevirip baktığımda Nazan'ı korkuluklara sarılı vaziyette gördüm. Onu o halde görünce iki-üç basamak üst geçide doğru çıktığım sırada Nazan kendini bıraktı. Ve yolun orta şeridine sırt üstü düştü. Aramızda hiçbir sorun yaşanmamıştı. Eğlenceden dönmüştük. Ben Nazan'a kesinlikle 'atlayamazsın, atlarsın' şeklinde bir konuşma yapmadım. Alkol alsam da ben kendimdeydim. Zaten 112'yi ben aradım. Polisi de ben aradım" dedi.

"HERHANGİ BİR DARP OLAYI YAŞANMADI"

Sanık Umut Berkutay Y. mahkemede de "Olay tarihinde maktul ile eğlenmeye gitmiştik. Çok alkol aldı, yürümekte zorluk çekiyordu. Ben de alkol almıştım. Kendisini taşımak istedim. Olay tarihinde herhangi bir darp olayı yaşanmadı" dedi.

Sanığın avukatı, müvekkili ile maktulenin 4 yıldır birliktelikleri olduğunu öne sürerek "Evlilik derecesinde yakınlıkları vardır. Bu talihsiz olayın halen etkisi altındadır. Müvekkilim de sevdiği bir insanı kaybetmiştir. Müvekkilim olay günü 170 promil alkollü olduğunu söylemiştir. Buna rağmen kendisiyle ilgili 'atlarsın atlamazsın' şeklinde tutulan tutanağa imza atmamıştır. Emniyette bu yönde bir söylemi de olmamıştır" diye konuştu.

ANNE VE BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Nazan Dedeoğlu'nun annesi Şöhret Dedeoğlu olayın nasıl meydana geldiğini görmediğini belirterek "Kızım hayat doluydu. Olaya ilişkin kamera kayıtlarını izledim. Kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Sanıktan şikayetçiyim. Kızımın cep telefonu ve çantası halen yoktur" dedi. Baba Nazif Dedeoğlu da "Kızım sanık tarafından darp edilmiştir. Kızımın sanık tarafından daha önce de darp edildiğini düşünüyorum" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayetçilerin avukatı ise "Söz konusu görüntülere ilişkin rapor alınmasını talep ediyoruz. Maktulün vücudunda çeşitli kimyasal olduğu tespit edilmiştir. Ne tür kimyasal olduğu yönünde araştırma yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada, olayı ambulansa haber verdiğini söyleyen tanık Murat Köse dinlendi. Köse, "Avrasya Tüneli'nden araç ile çıkarken karanlıkta sağ tarafta sahil bölümünden bağırarak koşan bir şahıs gördüm. Önüme atlayacak diye korktum hızımı yavaşlattım. Durma aşamasına geldiğim noktada üst geçitteki bayan aracımın yaklaşık bir metre yakınına düştü. Üst geçide doğru baktım, yukarıda kimseyi görmedim. Daha önce gördüğüm bağıran şahıs, düşen kişinin yanına geldi. 'Aşkım, aşkım' diye bağırmaya başladı. Bir taraftan da 'Ne yaptın' deyip ağlıyordu. Maktulün üstü başı açıldığı için üstüne kapanmıştı. 112'yi aradım. Avrasya Tüneli'ndeki ekibe haber verdim. Sonrasında polisler geldi" dedi.

TUTANAĞI DÜZENLEYEN POLİSLER DİNLENECEK

Şikayetçilerin davaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, tutanağı düzenleyen polislerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Olay anına ilişkin görüntülerin yeniden görüntü inceleme konusunda uzman bilirkişiye gönderilerek net ve fotoğraflı olarak adım adım olay anına kadar görüntülerin dökümünün istenilmesine de karar verildi. Maktulün vücudundaki kimyasal maddelerin incelenmesi yönündeki talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, 16 Nisan 2018'de Kumkapı'da eğlenen sanık Umut Berkutay Y. ve Nazan Dedeoğlu'nun Avrasya Tüneli'ne doğru yaya olarak yürümeye başladıkları ve üst geçidin olduğu yere geldiklerinde burada aralarında "Atlayamazsın, atlarsın" şeklinde konuşmalar geçtiği anlatıldı. Sanığın üst geçitten indiği, Nazan Dedeoğlu'nun ise kendini üst geçitten yola bıraktığı, yola düşen Dedeoğlu'nun hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. İddianamede, atılı suçun sanık tarafından işlendiği hususlarını mahkemenin değerlendirilmesine bırakıldı. Sanık hakkında "Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.



