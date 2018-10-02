İSTANBUL,()-BAŞAKŞEHİR Belediyesi, “Kitap Köprüsü” projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 17 okula 19 koli kitap göndererek ihtiyacı olan öğrencilerin yüzlerini güldürdü.

Başakşehir Belediyesi, “Paylaştıkça çoğalır bütün kitaplar” sloganıyla tüm Türkiye’ye kitap köprüsü kuruyor ve kitaba dokunmayan kimseyi bırakmamayı amaçlıyor. “Kitap Köprüsü” projesi kapsamında 19 koli kitap, toplam 17 ilkokul, ortaokul ve liseye gönderildi.

19 KOLİ KİTAP 17 OKULA GÖNDERİLDİ

Başakşehir’den kargo ile gönderilen kitaplar 8 lise, 5 ortaokul ve 4 ilköğretim okuluna ulaştırıldı. Çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki okullara gönderilen 19 koli kitap ile kitap ihtiyacı olan öğrencilerin yüzleri güldü. Toplanan kitaplar ilköğretim, ortaöğretim ve lise seviyesi olmak üzere üç kategoride sınıflandırılıyor ve ardından kitap talebinde bulunan okullara gönderiliyor.

‘BİR ÇOCUK DEĞİŞİR, DÜNYA DEĞİŞİR’

Kitapların günümüzde hala bilgiye ulaşmanın en güvenilir kaynağı olduğunu ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kitaplar, farklı hikayeler, farklı dünyalar saklar satırlarının arasında. Hayal gücümüzü geliştiren, bizleri farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yolculuğa çıkaran her bir kitap, aslında farklı bir dünyadır. Bizler de, ‘Bir çocuk değişir, dünya değişir’ bilinciyle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla, bilgiyle olan bağlarını canlı tutmaya büyük bir önem veriyor, kitap sevgilerini çoğaltarak aramızda mesafelerin önemini yitirdiği bir kitap köprüsünün kurulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

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