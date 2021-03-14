Kısıtlamalar Kaldırıldı Vaka Sayıları Yükselmeye Başladı! 14 Mart Koronavirüs Tablosu ve Rakamlar

Covid-19 pandemisinde 1 yılı geride bıraktık. Başladığı günden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan hastalık ülkemizde de yoğun şekilde görülmektedir. Pandemi tedbirleri kapsamında uzun bir süredir hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve haftaiçi çeşitli tedbirler bulunmaktaydı. Uzun süredir kepenk kapatan esnafın geçim sıkıntısı yaşaması, devlet desteklerinin yetersiz kalmasıyla birlikte normalleşme adımları hayata geçirildi. Yayımlanan Türkiye Koronavirüs Haritası'na göre az riskli ve orta riskli bölgelerde kısıtlamalar esnetildi. Bir çok büyükşehir de Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Güneşin yüzünü gösterdiği bu günlerde vatandaşlarımız kendini sokaklara attı. Bu durum beraberinde hastalığı da getirdi.

KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün düzenli olarak koronavirüs vakalarına ait rakamları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaktadır. Yayımlanan son rapora göre Türkiye'de bir gün içerisinde tespit edilen hasta sayısı 15.082 olarak açıklandı. 65 vatandaşımız ise koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün tedavileri son bulan yakşalık 16 bin kişi ise iyileşen kişiler listesinde yerini aldı. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 685 bin 560 olarak açıklandı.

Geride bıraktığımız 1 senede ise toplam 2 milyon 866 bin 012 kişi koronavirüs hastalığına yakalandı. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 30 bine yaklaştı. Öte yandan hastanelerde doluluk oranlarının arttığı ve vakaların yükselmeye devam etmesi durumunda hastanelerde yer bulunamayacağına dikkat çekildi.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Normalleşme adımları sonrasında vaka sayıları hızla tırmanışa geçti. Kısıtlamaların hafifletilmesinden önce günlük 8 bin olan vaka sayıları sadece 2 hafta içerisinde 16 bine kadar yükseldi. Kısıtlamaları hafifletmek Türkiye'ye pahalıya mal oldu. Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 2 haftada 2 katına çıktı. Uzmanlara göre kısıtlamaların kaldırılması daha büyük bir felaketin zeminini hazırlıyor.

Vaka sayılarında daha şiddetli patlamalar olması durumunda kısıtlamaların muhtemelen Nisan-Mayıs aylarında yeniden getilrileceğine dikkat çekildi. Öte yandan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte esnaflar rahat bir nefes aldı. Uzun bir süredir %60-70 gelir kaybı yaşayan esnaflar, esneklik sağlanmasıyla birlikte gelirleri artmaya başladı.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni reform paketine çevrilmişti. Paketin açıklanmasıyla birlikte esnaf ve vatandaşlar için hayal kırıklığı oldu. Birçok kişi paket kapsamında destek ödemeleri, sicil affı, düşük faizli kredi gibi haberler bekliyordu ancak beklenen olmadı. Vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren, rahat bir nefes aldıracak herhangi bir haber gelmedi.

14 Mart Koronavirüs Tablosu

Vaka sayıları her geçen gün artış gösterirken gözler 14 Mart Pazar Koronavirüs Tablosu'na çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün de sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs tablosunu paylaşacak. Tahmin edilen rakamlar ise günlük hasta sayısının 16 bin- 17 bin seviyelerinde olması yönünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 14 Mart Koronavirüs Tablosu'nu yayınmasının ardından kesin rakamları sizlere aktarıyor olacağız.