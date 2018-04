Kış uykusundan uyanan ayıların bahar turu

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 81 ayı, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyandı.

Karacabey'de, 1994 yılında sokaklarda oynatılan ayıların kurtarılmasına yönelik proje kapsamında kurulan ve şu anda bakıma muhtaç ayıların bakımının yapıldığı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kış uykusuna yatan 81 ayı, havaların ısınmasıyla uyandı. Ayıların uyanmasıyla birlikte artan besin ihtiyaçları için gündelik porsiyonlar da büyütüldü. Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alana kurulu Türkiye'deki tek tesiste, karakter ve yaşlarına göre 4 ayrı bölümde tutulan ayıların menüsüne, yaza uygun taze meyve ve sebzeler de eklendi. Bakıcılar, kış uykusunda yeni uyanan ayıları dikkatle takip edip, meyve sebzelerle besliyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bütün ihtiyaçları karşılanan tesis hakkında bilgi veren yetkili Azizcan Sezer, gündelik besin ve oyun ihtiyaçlarından sağlık hizmetlerine kadar ayılar için her hizmete yer verdiklerini söyledi. Sezer, "2-3 yaşından başlayarak 35-40 yaşına kadar her yaştan bütün hayvanlar şu an merkezimizde bulunduruluyor. Kış uykusundan çıktılar, şu an beslenmelerini ona göre ayarladık. Daha fazla yemeye başladılar. Buradaki ayılar ömürlerinin tamamını burada geçiriyorlar. İnsanlarla iletişim halinde oldukları için tekrardan bu hayvanları doğaya bırakmak mümkün olmuyor. Biz burada onlara hayatlarının sonuna kadar gereken her şeyi en iyi şekilde sunuyoruz" diye konuştu.

Tesisin gündelik işleyişi hakkında da bilgi veren Sezer, "Merkezimizde 5 personel sürekli olarak hizmet veriyor. 3 veteriner hekim ile de buradaki bütün tıbbi müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen ayılara burada merkezimiz tarafından bütün hizmetler sağlanıyor ve bu özellikleriyle Türkiye'de tek ayı barınağı olma statüsünü elimizde bulunduruyoruz" dedi.

YÜKSEK GÜVENLİK

Ayıların barınakta sağlıklı yaşamaları için tesiste yüksek güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanıyor. Boyları 4 metreyi aşan ve elektroşok sistemi ile donatılan tellerle çevrili tesis, 7 gün 24 saat çok sayıda güvenlik kamerası ile izleniyor. Tesisteki güvenlik sistemleriyle ilgili de konuşan Azizcan Sezer açıklamasında, "Hayvanlar iyi tırmanıcı ve iyi kazıcı özelliklere sahipler. Biz bunlara önlem oluşturmak amacıyla merkezimizin dört bir tarafını elektroşoklu çitler ile kapattık. 7 gün 24 saat uzaktan da izlenebilen kameralarla bu alanı sürekli gözetim altında tutuyoruz" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×