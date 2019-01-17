Kırşehir'de eğitime kar engeli

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, ()- KIRŞEHİR'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle bugün il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.