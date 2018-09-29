Kırşehir'de bisiklet etkinliğine yüzlerce vatandaş katıldı

KIRŞEHİR Belediyesi tarafından 'Kırşehir’i seviyorum bisiklete biniyorum' etkinliği düzenlendi. Yaklaşık bir ay önce makam aracını bırakıp, bisiklete binmeye başlayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de yüzlerce vatandaşla birlikte yolda pedal çevirdi.Bisiklet turuna Vali İbrahim Akın, Ak Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Garnizon Komutanı Ferhat Kuran, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Esnaf Odaları Başkanı Bahamettin Öztürk, daire müdürleri ve kalabalık halk topluluğu katıldı. Askerlik Şubesi önünden başlayan bisiklet turu, Ankara Caddesi'nden geçilerek Terme Caddesi kavşağından dönülüp Cacabey Meydanı’nda son buldu. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Katılımın böyle yoğun ve yüksek olmasını görmek beni çok mutlu etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu tip etkinliklerin sayısını artıracağız. Bisiklete binmek Türkiye için, ilimiz için son derece stratejik öneme sahip. Her zaman söylüyoruz, sağlık açısından, hem ekonomimiz açısından, hem doğayı kirletmemek adına, hem de trafik problemi oluşturmamak adına hepimizin bisiklete binmesi lazım. Takım elbise ile bisiklete binilmez, hanımlar bisiklete binmez, gençler bisiklete binmez bütün bu hurafeleri yanlış düşünceleri atacağız ve inşallah Kırşehir Türkiye’nin en çok bisiklete şehiri olacak, sizlere sonuna kadar güveniyorum" dedi.1 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren Kırşehir’de otobüslerin devreye gireceğini kaydeden Başkan Bahçeci, “Dolmuşlar kalkıp, otobüsler devreye girecek. Alışana kadar biraz zorlanacağız. Otobüsler tam işlemeye başladığında, şehir merkezinde herkes bisiklet kullandığında o zaman Kırşehir gerçekten modern, yaşanabilir, aydın bir şehir haline gelecek. Tarihi ve kökleri Kırşehir Türkiye’de adından söz ettiren bir şehir haline geldi ve gelmeye devam edecek” diye konuştu.Ak Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin Kırşehir’in çehresini değiştiren önemli hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdiğine dikkat çekti.Vali İbrahim Akın ise etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, "Önce sağlığımızı düşünmek için, sağlıklı yaşamak için bu maksatla biz de İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla zaman zaman bisiklet bilimini teşvik için kampanyalar düzenliyoruz. Bisiklet dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla sağlıklı yaşam için gereklidir. Ayrıca şehirlerdeki trafik yoğunluğunun azaltılmasında son derece önemli bunun için teşvik ediyoruz. Üç çevreye olumlu katkısı yönünden motorlu araçların çıkardığı, çeşitli gazların bisiklet kullanımında ortaya çıkmaması açısından çevreyi koruması açısından da son derece önemli. Bir diğer faydası da cebimize olan faydası. Ekonomimize olan faydası. O nedenle istiyoruz ki Kırşehirimiz gibi ulaşımı gibi kolay bir yerden bir yere gitmesi mesafesi daha küçük şehirlerde bisiklet kullanımının yaygınlaşması son derece önemli."Konuşmaların ardından Cacabey Meydanı'nda toplanan vatandaşlara çekilişle bisiklet kaskı, eldiven ve bisiklet hediye edildi.

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