Kırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, ()- KIRŞEHİR'de 41 bin 260 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kırşehir'de Zernişan Vakkas Yaşar İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Vali Akın, il genelinde 228 okulda toplam 41 bin 260 öğrencinin karne alacağını söyledi.

Öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunarak, yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Vali İbrahim Akın, "Yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir şekilde başlayacaksınız. 15 günlük tatilde öğrendiklerimizi unutmayacak kadar ders çalışacak, bol bol kitap okuyup dinleneceksiniz. İlimizde eğitim konusuna önem veriyoruz. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Eğitimde oldukça iyi seviyede olan ilimizde inanıyorum ki öğrencilerimizin hepsi derslerinde başarılı. Öğrencilerimizin bu başarısında öğretmen ve velilerimizin de katkısı büyük. Bu vesileyle, öğretmen ve öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.



FOTOĞRAFLI