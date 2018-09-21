Kırşehir'de 31'inci Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

KIRŞEHİR'de 13'üncü yüzyılda yaşayan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 31'inci Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.Kırşehir’de Pir Ahi Evran-ı Veli’nin sosyal ve ticaret hayatına yönelik prensipleri, felsefesi ve ahlakının günümüzde de yaşatılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 31'inci Ahilik Haftası ve 54'üncü Esnaf Bayramı kutlamalarının resmi töreni yarın gerçekleştirilecek. Ahilik geleneğinde, kalfalıktan ustalığa geçişin sembolize edildiği 'Şed Kuşatma' gösterilerinin yapılacağı törenlere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bazı bakanlar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile 81 ilin Esnaf Oda Başkanları katılacak.Dünya sigortacılığına ve sendikacılığına temel teşkil eden, esnaf ve sanatkarların piri, büyük mutasavvıf, Türkmen lideri Ahi Evran'ın düşünce ve öğretilerini yaygınlaştırmak amacıyla 'Elini, dilini, belini bağlı; kapını, gönlünü, sofranı açık tut' prensibi temel alınarak 54 yıldır bayram olarak, 30 yıldan bu yana da hafta niteliğinde kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinin resmi kutlama programı, yarın saat 11.00’de Cacabey Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Mehteran Bölüğü’nün konseri sonrasında Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirilecek. Protokol konuşmalarının ardından konuşmalar yapılacak. 'Yılın çırağı', 'Yılın Kalfası', 'Yılın Ahisi', ödülleri ile 'Ahilik Hizmet' ve 'Ahilik Onur' ödülü verilecek. Ardından Anıt Meydanı’nda Ahi pilavı, helva ve şerbet ikramı olacak.Etkinlik, akşam Erzurum-Gümüşhane Yöreleri Ozan Gecesi ile sona erecek.

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