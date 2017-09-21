Galeriler Videolar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105064
ALTIN
146.116
DOLAR
3.5120
STERLİN
4.7244
EURO
4.1799
Eski CHP Milletvekili Acar hakkında FETÖ soruşturması
Eski CHP Milletvekili Acar hakkında...
Sözde sıkıyönetim valisi Sazak'ın tahliye edilmesine itiraz geldi
Sözde sıkıyönetim valisi Sazak'ın tahliye...
Van'dan Bursa'ya doğru uyuşturucu operasyonu: 1140 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'dan Bursa'ya doğru uyuşturucu operasyonu:...
Che Guevara’nın kızına 'Atatürk Devrimi' kitabı hediye edildi
Che Guevara’nın kızına 'Atatürk Devrimi'...
Eskişehir'de deprem! 3.5 ile sallandı...
Eskişehir'de deprem! 3.5 ile sallandı...

Kırklareli yağmura teslim oldu

Kırklarali'de sabah birden bastıran sağanak yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklar nehre döndü. Bir saat kadar süren yağmurda metrekareye 25 kilogram yağış düşerken, evleri ve işyerlerini su bastı.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:41
Kırklareli yağmura teslim oldu

Kırklareli'de etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Yağmur sularının etkili olduğu Karacaibrahim, Karakaş ve İstasyon mahallelerinde birçok araç yoğun su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Birçok ev ve işyerini su bastı. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve duraklara sığındı. Kırklareli Belediyesi ekipleri, yağmurun etkili olduğu mahallelerde çalışma başlattı. Meteoroloji verilerine göre, bir saat süren yağmurda metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düştüğü kentte, yağmurun aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Heyet Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti
Uluslararası Heyet Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine dayanıyor!
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine dayanıyor!
2 milyonluk arabaya haciz konuldu
2 milyonluk arabaya haciz konuldu
Yunan iş adamının teknesi yangın çıktı
Yunan iş adamının teknesi yangın çıktı
Tarım ilacı içip, kafasına sıktı
Tarım ilacı içip, kafasına sıktı
Eğitim için havalandılar, zorunlu iniş yaptılar
Eğitim için havalandılar, zorunlu iniş yaptılar
Öğretmenler, çocuklar için okul boyadılar
Öğretmenler, çocuklar için okul boyadılar
Haftaya kötü başladık! Ankara'da kaza: 3 kişi ölü, çok sayıda yaralı
Haftaya kötü başladık! Ankara'da kaza: 3 kişi ölü, çok sayıda yaralı
Bolu'dan çıkarılan bu suntalar 46 ülkeye satılıyor !
Bolu'dan çıkarılan bu suntalar 46 ülkeye satılıyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim