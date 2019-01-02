Kırklareli'de sığırcıkların ölüm nedeni, açlık ve soğuk

KIRKLARELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden, son günlerde kentte görülen sığırcık ölümlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, kuşların açlık ve soğuk nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kent merkezindeki eski devlet hastanesi bahçesinde sığırcıkların telef olması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bölgede incelemede bulunarak, kuş ölülerinden numune aldı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Avrupa'da etkili olan kar ve soğuk havanın hayvanların yaşamını olumsuz etkilediğinden, şu anda yurdumuzun çeşitli bölgelerinde bulunan kentlerde olduğu gibi, halk arasında 'sığırcık' olarak bilinen ve göç halinde olan bayağı sığırcık (Sturnus vulgaris) kuşlarından yüz binlercesi Kırklareli ili semalarında görülmektedir. Aşırı kar yağışı ve soğuk olduğu zaman kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekmekte ve kuşların bir kısmı ölmektedir. Hayatta kalanlar ise beslenmek için zamanla daha sıcak ülkelere göç etmektedirler. Edirne ve Kastamonu'da ölü kuşlardan alınan numuneler Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında incelenmiş ve kuşlarda herhangi lezyon olmadığı, pestisitler yönünden toksit madde, 'avian influenza' ve 'newcastle' hastalıkları olmadığı, sindirim ve üst solunum yollarında herhangi bir nefroza rastlanmazken kuşların kursaklarının boş olduğu görülmüş, açlık ve soğuktan kaynaklı ölümler olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmalar bizlere kuşların aç olmalarından dolayı soğuğa yenildiklerini göstermektedir."



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