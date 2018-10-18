Kırklareli'de 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

KIRKLARELİ'nin Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi zehirlendi,

Vize ilçesinde H.D. ve N.D., ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlık hissetmeleri üzerine Vize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlene 2 kişi tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde de ormanlık alanda topladığı mantarı yiyen H.Y. zehirlenerek Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan H.Y. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×