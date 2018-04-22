Kırıkkale'de eğitimciler bahar sabahı buluştu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE'de İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin öncülüğünü yaptığı "Bir ilkbahar sabahı Kırıkkale" sloganıyla eğitimciler kent ormanında buluştu.

Sabah erken saatlerde kent ormanında buluşan yaklaşık 250 eğitimci yedi kilometre yürüdü. Yürüyüş bitiminde başlangıç noktasında buluşan eğitimcilere Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından çay, poğaça ve simit ikramında bulunuldu. Müdür Yusuf Tüfekçi katılan herkese tek tek teşekkür ederek, "Amacımız Kırıkkale’de eğitimciler arasında bir-lik ve beraberliği pekiştirmek” dedi.

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