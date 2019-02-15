Kimyager Zeynep, motosiklet tamircisi oldu

İZMİR'de yaşayan ve daha önce kimyager olarak çalışan Zeynep Fulya Bostancı (34), mesleğini bırakarak sanayi bölgesinde motosikletlere özel onarım, tasarım ve modifiye yapmaya başladı. Kadın olarak ilk başta tepki aldığını belirten Bostancı, zamanla kendisine ait müşteri kitlesi oluştuğunu söyledi ve "Motosikletini yalnızca bana emanet eden özel müşterilerim var" dedi.

İzmir'de yaklaşık 10 yıldır motosikletlerle ilgilenen Zeynep Fulya Bostancı, hobi olarak motosiklet kullanırken zamanla kişiye özel tasarım ve modifiye motosikletler konusunda sanayinin aranan ustalarından biri oldu. Asıl mesleği kimyagerliği bırakıp motosiklet tamircisi olan Bostancı, 6 yıllık eşi Ayet Bostancı (44) ile birlikte açtığı işyerinde gerek motosikletlerin mekanik onarımı ve bakımı gerekse kişiye özel tasarım ve modifiye ürünler üzerine çalışıyor. Önceleri yarış otomobillerine ilgi duyduğunu anlatan Bostancı, "Motosiklette bir tecrübem yoktu. Ne zamanki eşimle tanışıp motosiklet kullanmayı öğrendim, bu dünyayı keşfettim. Şimdi motosikletini yalnızca bana emanet eden özel müşterilerim var" dedi. Kadın olarak çok farklı tepkiler aldığını söyleyen Bostancı, şöyle konuştu: "5 sene önce dükkanımızı açmak için başvuru yaptığımızda vergi dairesinde bana şaşırdılar ve 'Kadın motosikletçi mi olur?' dediler. Ama zamanla kadın sürücü sayısı arttı ve bakış açışı değişti. Müşterilerim bana güveniyor. Mekanik bakım onarım dışında kişiye özel modifiye de yapıyorum. Onların zevklerine uygun dizayn geliştiriyorum. Eşimden ayrı bir müşteri portfoyüm var."

'İKİMİZ DE EN MÜKEMMELİ İSTİYORUZ'

Her sabah saat 08.00'de kalkıp dükkan açtıklarını belirten Ayet Bostancı da eşiyle aynı işi yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yoğun çalıştıklarını ve eşinin zaman zaman eve vakit ayıramadığını da dile getiren Bostancı, "Zeynep ile evde de işte de beraberiz. Akşam eve döndüğümüzde eşimin yemek yapma fırsatı olmuyor. Genelde dışarıdan yemek söylüyoruz. İşimizle ilgili zaman zaman tartışmalarımız oluyor. Bazen benim yaptığım işi o beğenmiyor, bazen ben onunkini beğenmiyorum. O zaman müşterilerimiz araya giriyor. Çünkü ikimiz de takıntılıyız, en mükemmelini yapmak istiyoruz. Müşterilerimiz de arkadaşımız gibi oldu. Sorun yaşadığımızda onlar araya giriyor" dedi.



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