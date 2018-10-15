Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Kilis'te günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabah saatlerinde Kilis'te etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı kentte yaşayanlar, nefes almakta güçlük çekti. Araçlarının ışıklarıyla ilerleyen sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.
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Kilis'te toz bulutu
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Kilis'te günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabah saatlerinde Kilis'te etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı kentte yaşayanlar, nefes...
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Kilis'te günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
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