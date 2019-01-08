ÜMRANİYE Belediyesi tarafından açılan kilim dokuma atölyesinde yöresel kilim dokuma geleneği yeniden hayat buluyor. Kilim dokuma kursuna katılan kursiyerler, dokumacılık yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi’nde açılan kilim dokuma atölyesinde kurslara katılan kadınlar, verilen eğitimlerle birlikte her bir motifi ve rengi ayrı anlama gelen kilimleri dokuyor. 40 farklı branştan istedikleri bir eğitimi uzman eğitmenler eşliğinde alan kadınlar için yeni bir branş daha açıldı. Unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak amacıyla kurulan kilim atölyesine gelen kadınlar, boş vakitlerini değerlendiriyor ve kilim dokuma konusunda deneyim kazanıyorlar.

BİNLERCE KADIN MESLEK SAHİBİ OLUYOR

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki kadınların mesleki becerilerini kazanmalarını ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla on yılı aşkın süredir binlerce kadının meslek sahibi olmasını sağlıyor. Haftanın 3 günü ders verilen ve 14 öğrencinin eğitim aldığı kilim atölyesinde 20 adet germe tip ve 4 adet sarma tipi tezgâh bulunuyor.