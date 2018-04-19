Kılıçdaroğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı-1

İstanbul,()
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.
İstanbul,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.
İstanbul,()
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.