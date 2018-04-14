Ramazan ÇELİK-Ufuk AKTUĞ-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kasım NARCI-Vasi KÖSE/ HATAY, () -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da Savon Otel'de iş insanları ve STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. CHP'li milletvekillerinin de eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak yapılan kahvaltının ardından ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonunun değerlendirdi. Kimyasal silah kullanmanın insanlık suçu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, egemen güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'de savaşın bitebileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de iç savaş biter mi ? Bana göre biter. Kavga biter mi ? Bana göre biter. Peki bunun için ne yapmak lazım? 2013'te söyledim, Türkiye'de Suriye'nin, İran'ın, ABD ve Rusya'nın ve diğer Arap ligi ülkelerinin katılımıyla Orta Doğu Konferansı yapalım, burada bir sorun var ve bu sorunu çözülmesi lazım. Bu kabul edilmedi. Bu sabah kalktık yeni bir olayla karşılaştık, Suriye'ye yönelik saldırı var kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle, önce şunu açıkça ifade edeyim; kim olursa olsun, hangi devlet olursa olsun kimyasal silah kullanmak bir insanlık suçudur. Bunu bir yere yazıp koyalım. Kimyasal silah olmaz, masum çocukları ve tabiatı hiç kimsenin yok etmeye hakkı yoktur. Öyle bir hukuk da yok ama kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı hususunda tereddütler var. Bana sordu gazeteci arkadaşlar. Bunun çözümü gayet basit BM'den bir uzman heyet gelir, bakarlar kimyasal silahın kullanılıp kullanılmadığına, kullanılmışsa bu kimyasal silah hangi ülkede üretilmiş gayet açık ve net tespit edilir. Bunun gereğini yapsınlar. Ama bunlar yapılmadan bölgeyi daha da kritik bir sürecin içine sokacak bir savaşı asla doğru bulmuyorum. Akan kan Müslümanların kanı, orada yaşayan değişik mezheplere mensup Müslümanların kanı. Peki hangi gerekçeyle oluyor bu. Orada yıllardır bir vekalet savaşı yapılıyor. Rusya ile ABD karşılıklı güç gösterisi yapıyorlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar, başka yerde de yapmıyor gelip Orta Doğu'da yapıyorlar. Ölenler ya ABD'nin ya Rusya'nın silahlarını kullanıyor. Artık bu bölgedeki Türkiye dahil bütün devletlerin oturup bir karar vermeleri lazım. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler. Bu bölgede dört ülkede yaşanan sorunu dördünüzün çözme kapasitesi yok mu? Kendi dertlerini çözemezler mi? Ben kendi sorunumu çözemiyorsam sorunumu egemen güçlere ihale ettiysem o zaman siz devlet değilsiniz. Egemen güçler bölgeden çekilmeli. Ben kendi sorunumu çözemiyorsami sorunumu egemen güçlere ihale ettiysem o zaman siz devlet değilsiniz. Petrol ve doğal gaz buradaki insanların belası oldu. Egemen güçler petrol ve doğal gazı kontrol etmek için her türlü çatışmaya ortam hazırlıyorlar."

Mecbur kalınmadıkça savaşın cinayet olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaşa destek vermek asla ve asla doğru değil. Mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir. Milletin vicdanına sesleniyorum yaşatmak mı değerlidir öldürmek mi?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şehit ailelerini ziyaret etmek için Kırıkhan ilçesine geçti.

FOTOĞRAFLI