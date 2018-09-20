Kılıçdaroğlu Berberoğlu ile bir araya geldi

Mehmet İlkay Özer - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Enis Berberoğlu'nun bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ile Bakırköy'de bulunan bir otelde bir araya geldi. Saat 22.15 sıralarında otele gelen Kılıçdaroğlu'nu, Berberoğlu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ile Berberoğlu birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Ardından otele giriş yaptılar.

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