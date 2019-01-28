Kıbrıscık Belediye Başkanı Dağ'a 'makam aracıyla alkol almaya geldi' tepkisi

BOLU'da, Kıbrıscık İlçe Belediye Başkanı Doğan Dağ, mesire yerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Başkan Dağ'ın makam aracıyla ormana alkol almaya geldiğini iddia eden ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi. Dağ ise "Araç sonradan beni almaya geldi. İlk giderken araçla gitmemiştik. Bir anlık gaflet diyelim. Aracın orada olması tepki çekti. Bu normal, tepki gösterenlere hak veriyorum" dedi.

Kıbrıscık Belediye Başkanı CHP'li Doğan Dağ, iddiaya göre, dün öğle saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte ilçedeki Çakmaktar Çamlığı Mesire Yeri'ne gitti. Başkan Doğan Dağ, burada arkadaşlarıyla alkol alırken görüldü. Bölgede, Belediyeye ait 14 BK 032 plakalı makam otomobilini görenler, Başkan Dağ'ın resmi aracıyla mesire yerine alkol almaya geldiğini iddia ederek, tepki gösterdi.

BAŞKAN DAĞ: ARAÇ SONRADAN BENİ ALMAYA GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, aracın sonradan kendisini almaya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Böyle bir şey yapılması suç değil. Şöyle bir durum var. Cumartesi günü Kıbrıscıkspor Kulübü'nün resmi davetlisi olarak Bolu'daydım. Pazar günü de bir derneğin köyde kahvaltısı vardı. Ertesi günü de etkinlik olacağı için otelde konakladık. O gün aracı Kıbrıscık'a gönderdim. Sonra ertesi gün bütün etkinliklere taksi tutarak gittim. Ücretleri cebimden ödedim. Ben 5 yıldır harcırah almadım. Çok seyahat ederim, hiçbirinden harcırah almam. Yanıma eşlik edenlerin, şoförün falan da yemeklerini cebimden öderim. Bu anlamda Belediyenin bütçesini gereksiz yere harcamam. Burada 3 arkadaş alkol aldık. Ayak üzeri viski içtik. Buradan geçen birileri bunu görüntülediler. Ortada arsızlık yok, yolsuzluk yok, hırsızlık yok. Ben alkol aldığımı saklamam. Bunun gizlisi saklısı yok. Orada belki araç olmamalıydı. Araç sonradan beni almaya geldi. İlk giderken araçla gitmemiştik. Bir anlık gaflet diyelim. Aracın orada olması tepki çekti. Bu normal, tepki gösterenlere hak veriyorum. Aslında resmi aracın içinde de içilmiyor. Dışında içiliyor. Birileri bundan siyasal rant çıkarmaya çalışıyor."



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