Kıbrıs, kaçırılan 2 Rum çocuk için alarmda (2)

ÇOCUKLAR BULUNDU

Rum polisine gelen bilgiler ışığında çocuklar Larnaka'da bir dairede bulundu. Çocukları kaçıran kişi de yakalandı. Adı açıklanmayan zanlının çocukların anne ve babasının arkadaşı olduğu belirtildi. Zanlı polis sorgusuna alındı.

Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, yaptığı açıklamada, çocukların bulunmasında emek gösteren herkesi kutladığını belirtti.