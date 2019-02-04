KHK ile kadroya geçen işçiler, bakanlığa dilekçe gönderdi

İZMİR'de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen ancak düzenlemeye göre 2020 yılına kadar toplu sözleşme hakkı bulunmayan ve Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen 4+4'lük maaş zammını alan eski taşeron işçiler Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptıktan sonra taleplerini içeren dilekçeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işleri ile ilaçlama işleri ihalesini alan şirketlerde taşeron olarak görev yaparken çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ardından belediyenin İZENERJİ şirketinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan yaklaşık 800 işçinin, asgari ücret farkını alamadığını ileri süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Konak Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Yapılan düzenlemeye göre, 2020 yılına kadar toplu sözleşme hakkı bulunmayan ve Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen 4+4'lük maaş zammını alacak olan eski taşeron işçiler, ek bir yasal düzenleme ile ücretlerinin artırılmasını talep etti. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde açıklamayı yapan DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, işçilerin taşeronda çalışırken aldıkları asgari ücret farklarını, alamadıklarını ileri sürerek, "Bugün işçiler sözde kadro dedikleri ucube sistemde çalıştıkları için kayıpları en az 500 TL ile bin TL arasında. İşçilerin maaşları asgari ücret seviyesine düştü" dedi. Oysa belediye şirketleri bünyesine geçişi yapılan işçilere, kamu ihale mevzuatı hükümleri uyarınca, asgari ücret farklarının ödenmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Yıldız, "Tüm bu uygulamalar kadro yalanı adı altında milyonlarca işçinin esasında asgari ücrete mahkum edilmek istendiğini göstermektedir. Yüksek Hakem Kurulu tarafından ilan edilen sözleşmedeki yüzde 4 zam uygulamasından acilen vazgeçilmeli, özgür toplu sözleşme uygulaması için yasal düzenlemeler derhal yapılmalıdır" diye konuştu.

'İŞÇİLERİN İKİ YILLIK KAYIPLARI YÜZDE 36.20'DİR'

Yerel yönetimlerde ve belediyelerdeki taşeron şirket çalışanlarının, kamu işçisi olarak istihdam edilmesi ve ilave tediye hakları olan 52 yevmiye ikramiyelerinin 1 Nisan 2018 tarihinden bu güne geriye dönük olarak derhal ödenmesi gerektiğini söyleyen Arif Yıldız, "2018 yılının sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 30 oranında gerçekleşmiştir. Orta vadeli programa göre öngörülen Tüfe yıl sonu değişim oranı ise 2019 yılı içerisinde yüzde 20.30, 2020 yılında ise yüzde 15.90 üzerindedir. İşçilerin iki yıllık kayıpları yüzde 36.20'dir. El emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerin ve ailelerinin beklentisi, enflasyon karşısında korunmak ve geçim şartlarının iyileştirilmesidir" dedi

'ADAM GİBİ SENDİKACILIK YAPSINLAR'

Açıklamasının devamında Türk-İş ile Hak İş Sendikası'nı eleştiren Yıldız, "Adam gibi sendikacılık yapsınlar. Sendikacılar kendi koltuklarından korkarak yan yana gelmeyebilir. Ama tabandaki işçi yan yana gelerek birleşmelidir" sözleri ile işçilere çağrıda bulundu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, yaptığı açıklamada çok fazla şey istemediklerini söyledi. Sarı, kadro talebinden asla vazgeçmeyeceklerini kaydeden Sarı, şöyle konuştu:

"4+4 zulmüne asla ortak olmayacağız. Sokakta olacağız, meydanda olacağız. Hakkımızı alana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Sadece 4+4 kaybınız yok, yüzde 18 oranında bir kayıp var. "İşçiler açıklamanın ardından taleplerini içeren dilekçeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderdi. İşçiler daha sonra dağıldı.



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