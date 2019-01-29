Kerç Boğazı’ndaki gemi yangınında ölen Semih Solak toprağa verildi

KERÇ Boğazı yakınlarında 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk denizciden biri olan Semih Solak(25), Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. Ocak ayı başından bu yana 'Candy' isimli gemide ikinci çarkçı olarak çalışan Solak'ın, Mayıs ayında askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.Kerç Boğazı'nda, 21 Ocak günü Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında 4'ü Türk 14 kişi hayatını kaybetti. Dün uçakla İstanbul'a getirilen denizcilerden Semih Solak'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, Biga Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bugün sabah da morgtan alınıp, babaocağı Balıklıçeşme Köyü'ne getirildi. Solak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi köye ulaştığında yükselen feryatlar yürekli yaktı. Evinin önünde helallik alınan Semih Solak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı jandarma Albay Emrullah Büyük, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı öncesinde baba Sadık Solak taziyeleri kabul ederken, anne Hanife Solak yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildiMAYIS AYINDA ASKERE GİDECEKTİOcak ayı başından bu yana 'Candy' isimli gemide ikinci çarkçı olarak çalışan Semih Solak'ın, Mayıs ayında askere girmeye hazırlandığı öğrenildi.

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