Kerç Boğazı'nda ölen denizci Erdoğan Çetinok son yolculuğuna uğurlandı

Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN, İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), () - KERÇ Boğazı'nda yakıt transferi yapan iki gemide çıkan yangın sırasında hayatını kaybeden denizcilerden çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok (40), memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Büyük acı yaşayan ailesi, olayın aydınlatılmasını, tutanaklar ile otopsi raporunun kendilerine ulaştırılmasını istedi.

Olay 21 Ocak günü Kerç Boğazı'nda meydana geldi. Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında 4 Türk mürettebat yaşamını kaybetti. Olayda yaşamını kaybeden denizcilerden Çetinok'un cenazesi otopsi ve DNA testlerinden sonra Türkiye'ye getirildi.

TABUTU TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

Candy gemisinde çarkçıbaşı olarak görev yapan ve 20 yıllık denizci olan Erdoğan Çetinok için, memleketi Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Fatma Çetinok, babası İsa Çetinok, çocukları 13 yaşındaki Meryem Aybüke Çetinok ile 8 yaşındaki Hülya Beren Çetinok, Pancar Camisi'nin avlusunda taziyeleri kabul etti. Vatandaşlar da acılı günlerinde aileyi yalnız bırakmadı. Erdoğan Çetinok'un cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AİLE OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTEDİ

Aile üyeleri, Erdoğan Çetinok'un ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını, ancak karanlıkta kalan noktalar bulunduğunu, bu nedenle de kazanın aydınlatılmasını istedikleri söyledi. Acılı aile, olaya ait tutanaklar ile otopsi raporunun kendilerine ulaştırılmasını istedi.

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