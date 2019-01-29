MASKİ'DEN AÇIKLAMA
Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak imar planı çalışması sonrasında yol sınırları değişebileceğinden bu bölgede ana kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirilememektedir" denildi.
Kendi imkanlarıyla bağlattıkları kanalizasyon 10 yıl dayandı (2)
MASKİ'DEN AÇIKLAMA Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak imar...
MASKİ'DEN AÇIKLAMA
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